知名主持人陳文茜今（18）日罕見對外公開陽明山私宅，邀請乾兒子、知名歌手盧廣仲到訪，盧廣仲對於一樓客廳有超大按摩浴缸直呼超浪漫！兩人在《茜問》節目中大方談心，分享處世哲學，盧廣仲透露自己是懂得拒絕的人，崇尚道家思想的他表示，口頭禪「YA」就是類似道家的概念；還自曝當兵時因為把招牌西瓜頭剃成平頭，竟沒有人認出他！盧廣仲開起演唱會清唱《明仔載》，陳文茜表示未來若辦榕樹下巡迴演唱會，前一天不睡覺也要到場露營搶位置！

陳文茜的客廳竟還有個超大按摩浴缸，相當特殊。（圖／Yahoo TV提供）

陳文茜私宅的一樓客廳就能見到超大按摩浴缸與溫泉池，盧廣仲對按摩浴缸直呼浪漫，陳文茜邀約「下次來泡」，並直言浴缸的設計是「人生的意外，有一種超現實的感覺」，因為原本規劃要在溫泉池旁設置榻榻米，卻被吐槽榻榻米恐半年就爛掉，只好改放浴缸變成三溫暖。

陳文茜特別端出超豪華火雞盛宴招待盧廣仲，一整桌美食佳餚讓盧廣仲笑稱「飽到理智線快斷了」，透露自己食量其實非常小。餐間盧廣仲被問到是否有能力向別人「Say No」，盧廣仲表示照顧好自己的身心靈才是孝順的表現，若自己狀態不適合跟朋友聚會，會用「想睡覺」拒絕，也表示自己較習慣跟真人互動，而非用通訊或社群軟體。陳文茜也對盧廣仲的口頭禪「YA」表達讚賞，表示不論要接受或拒絕別人，這都是較不失禮的回應，盧廣仲則說就像道家思想一樣中性。聊到盧廣仲招牌西瓜頭，陳文茜笑稱盧廣仲有一頭與愛犬「忽忽」ㄧ樣多的茂密髮量，剃光頭才發現臉小，盧廣仲更自曝當兵時因為理成大平頭，竟沒有人認出他！

盧廣仲透露自己是知名音樂家約翰．威廉斯（John Williams）的粉絲，藉由和陳文茜談論歌曲，激盪出在全台榕樹下舉辦巡迴演唱會的獨特創意！盧廣仲餐後再次登上頂樓玻璃屋，直呼好適合創作，現場開起小型演唱會清唱《明仔載》，陳文茜激動表示超好聽，也承諾未來盧廣仲舉辦榕樹下巡迴演唱會，前一天不睡覺也要到場露營、或是開露營車前往搶位！

(中時電子報)