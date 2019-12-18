火力發電仍為台灣發電主力，近期燃煤用量與碳排放成了熱議，環團指出燃煤排放的有毒物質對母體中的胎兒影響極深，乾淨能源政策成了當務之急。

台健空盟理事長葉光芃說，今日醫學已證實，燃煤產生的0.24微米的細懸浮微粒或者更小的超細懸浮微粒，可輕易穿透胎盤屏障，侵入發育中的胎見體內，而戴奧辛、鉛、多環芳香家族(PAHS)、苯並比(BaP)等劇毒物質，連未曾直接暴露在空污環境的第三或四代，都能透過基因污染成為燃煤受害者，這形同用胎兒發電殘害台灣未來，是有科學證據的可悲真相。

葉光芃表示，我國中國醫藥大學和日本筑波大學2019年共同發表的空汗與氣喘研究顯示，胎兒期和零到1歲嬰見期的PM2.5暴露，皆可能誘發之後幼兒期發展的氣喘發作，懷孕中早期胎兒和出生後嬰兒，皆屬免疫功能較差的健康自我防衛空窗期；懷孕期第12週，胎見在PM2.5濃度大於93微克／立方米的環境暴露下，氣喘發作風險最高。

台健空盟執行長楊澤民表示，能源局歷年煤炭供給消費者數據顯示，台灣人均燃煤發電量從1950年到2018年增長了78倍，其中發電及汽電部門消費佔比最高，今年(2019)的1月到9月台電發電燃煤量約2萬2175千公噸，較去年(2018)同期增加2.06％，淘汰煤電與轉型為乾淨能源，母體與胎兒健康才能受保障。

台健空盟執行長楊澤民表示，氣候議題應從終結媒電開始，能源效率才是「第一燃料」！

(中時 )