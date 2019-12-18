在世界12強賽被中華隊打爆的韓國左投金廣鉉，今天如願踏上大聯盟舞台，在加盟記者會穿上紅雀隊33號球衣。金廣鉉與紅雀簽下兩年合約，總值800萬美元，紅雀也要支付20％、160萬美元的入札金給金廣鉉的母隊SK飛龍。

「這個城市不大，但感覺非常舒適，」金廣鉉在紅雀布許球場召開的記者會表示，「這座球場非常棒，比我預期還大，照片也超級大的，讓我對聖路易留下深刻印象。」

31歲的金廣鉉在韓職效力12年，雖然2017年因手肘開刀報銷，但他恢復順利，今年以17勝6敗、自責分率2.51、180K獲選韓職最佳投手。金廣鉉的速球直逼95哩，最強武器被認為是滑球。

金廣鉉成為第15位進入大聯盟的韓國本土好手，也是紅雀隊史第2人，第1位是前韓國隊終結者吳昇桓。金廣鉉今年夏天就吸引紅雀注意，本月5日正式啟動入札制度，雙方代表開始協商，在上周末的大聯盟冬季會議達成共識。

對紅雀而言，簽下金廣鉉是一個風險低、但可能有高報酬的投資，兩年的短期合約能讓紅雀看看金廣鉉是否足以立足大聯盟，押對寶就值回票價。此外，金廣鉉也能替紅雀的先發輪值增添左投戰力，這是他們近3季的罩門之一，如果需要，金廣鉉也願意支援牛棚，給予紅雀更大的調度彈性。

(中時 )