雲林縣立委抽籤 海線張嘉郡抽中籤王 12:512019/12/18 中時 周麗蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 海線張嘉郡抽中1號。（周麗蘭攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 山線謝淑亞抽中4號。（周麗蘭攝） 山線劉建國抽中2號。（周麗蘭攝） 雲林縣下屆立委選舉抽籤作業結果，第一選區（海線）1號國民黨張嘉郡、2號民進黨蘇治芬、3號無黨林富源、4號台灣革命黨李昭儀；第二選區（山線）1號無黨彭新銘、2號民進黨劉建國、3號喜樂島聯盟張永津、4號國民黨謝淑亞。 選舉號次抽籤在雲林縣選委會舉行，第一、第二選區共8位候選人，只有民進黨候選人蘇治芬委託辦公室主任邱峯通代抽，其他7位都親自到場。 (中時 ) #張嘉郡 #雲林縣 #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 剷除民進黨國會多數暴力 04:102019/12/15 時論廣場 人民才是政黨爸爸！ 韓國瑜再嗆綠「高雄對不起」說 15:592019/12/15 政治 民進黨稱韓國瑜6月進中聯辦 韓辦批造謠 16:432019/12/15 政治 政黨辯論會 藍批綠愛貼標籤 綠再打抗中牌 18:092019/12/15 政治 看看這五縣市...游淑慧砲轟：蔡必須代表民進黨道歉 14:092019/12/16 政治 反滲透法 割喉割到斷？ 04:102019/12/17 論壇廣場 這個黨不配國會過半 04:102019/12/17 時論廣場 將再度與韓合體直播？館長揭曉答案網暴動 09:222019/12/17 政治 毫無破綻？蘇煥智坦言蔡英文最大罩門是... 09:252019/12/17 政治 工商業界表態挺韓 競選總統後援會今成立 22:212019/12/17 政治 政治熱門新聞 翻盤？關鍵選區最新街頭民調 網友崩潰：昏倒！ - 政治 旅美學者公布韓蔡最新網路民調 網驚：逆轉了？！ - 政治 這幾顆民調震撼彈太驚人？網：快去問宋楚瑜 - 政治 【高官私約俏寡婦2】張景森請客貼心選家鄉菜 臉書挑逗「愛你多」 - 政治 一個人將打趴民進黨 村長：綠營看到他就怕 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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