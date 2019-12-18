山線謝淑亞抽中4號。（周麗蘭攝）

山線劉建國抽中2號。（周麗蘭攝）

雲林縣下屆立委選舉抽籤作業結果，第一選區（海線）1號國民黨張嘉郡、2號民進黨蘇治芬、3號無黨林富源、4號台灣革命黨李昭儀；第二選區（山線）1號無黨彭新銘、2號民進黨劉建國、3號喜樂島聯盟張永津、4號國民黨謝淑亞。

選舉號次抽籤在雲林縣選委會舉行，第一、第二選區共8位候選人，只有民進黨候選人蘇治芬委託辦公室主任邱峯通代抽，其他7位都親自到場。

(中時 )