內政部次長陳宗彥日前至民進黨提名總統參選人蔡英文桃園競選總部出席活動時，呼籲女性新住民投票「看到民進黨蓋下去、蔡英文蓋下去」，陳宗彥事後雖致歉，仍遭質疑內政部已成民進黨開的？對此，自由作家洛杉基檢視許多官員嘴臉，直呼「所有部會都是民進黨開的」。

洛杉基在臉書指出，敗選聯盟所組成的行政院，下轄的內政、外交、國防、教育、法務等部門，哪個不是民進黨開的？他指出，行政院長是敗軍之將，任用的各部會所長，都是屬於政治任命的「政務官」，都不需要經過考選，也無需專業，只要是敗選聯盟帶進來的酬庸綠官，即便外行仍可雞犬升天，直接擔任主管。

洛杉基細數官員嘴臉，直呼所有部會都是民進黨開的！首先，他提及內政部有律師徐國勇、次長陳宗彥，前者號稱是「東廠三雄」之首，後者從台南地方民政小官，坐直升機到內政部當次長，豈能不兢兢業業為民進黨效犬馬之勞？至於外交部，洛杉基說派到各國的「大使」有哪個是經過外交專業訓練過的？從泰國、日本的「大使」，證明全是尸位素餐；拿高薪的口譯哥，那更是跌破所有外交官的眼鏡。

洛杉基也提及，國防部請館長去主持莒光日，此外，拍攝宣傳片影射穿藍襯衫禿頭男是共諜，支持國艦國造，哪件事不是聽命於三軍統帥的旨意？教育部則是下三道金牌通令各大學，提前考試放寒假，讓首投族回鄉投票。洛杉基更提及，法務部次長蔡碧仲庇護綠營官員到不要臉的地步。

洛杉基說蔡碧仲與內政部長徐國勇、農委會陳吉仲等三人，維護蔡政府到不忍卒睹的地步，合稱「東廠三雄」絕非浪得虛名！他砲轟，有哪個部門的部長還有一點士大夫風骨，敢維持行政中立，向蔡政府說不？

(中時電子報)