升格為人妻的楊丞琳日前舉行「來了絕對不可惜」音樂分享會，事後她在IG限時動態轉貼歌迷分享的影音，其中一支影片驚見她突然在台上下跪，原來是她為了幫大家降溫往台下潑水，體貼問了一句有人生氣嗎？有粉絲逗回：「生氣了」，讓她急著直接跪下致歉，笑翻眾人。

楊丞琳在台上下跪。（圖／翻攝自 IG）

楊丞琳最近分享在台上跪下的影片，直說：「據說在我為觀眾灑水解熱後，後面大部分的歌手也都這麼做，但灑完水後，我真的很害怕你們不高興，雙膝下跪的部分，代表著我的恐懼，沒想到你們其實愛得要命，白跪了啦」，其他粉絲則稱讚她可愛。

楊丞琳否認有喜。（圖／翻攝自 IG）

而楊丞琳今年9月和李榮浩領證結婚後，對婚禮暫時還沒有想法，但堅持三不一沒有，「不丟捧花，也沒有花童，不會在海島，沒有伴娘」，外界好奇她何時要當媽，她回應最近工作滿檔，還沒想到這件事，最近她也在IG發文自嘲分享會當天穿了件太過寬鬆的洋裝，說：「我的衣服是在哈囉，超像懷孕」，間接否認有喜。

(中時電子報)