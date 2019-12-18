針對民進黨強推「反滲透法草案」，國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團司法組副召集人羅瑩雪批民進黨，全面執政後，假司法改革之名，行綠化司法之實，從民進黨無邊無際地運用黨產條例追查國民黨附隨組織，凸顯「反滲透法」是部可怕的法律。

立法院程序委員會昨天排定本月31日院會議程，「反滲透法草案」也列在其中，預料屆時綠營將強行闖關三讀。

對於民進黨火速欲通過「反滲透法草案」，韓國瑜競辦總發言人王淺秋上午砲轟「標準民主倒退」，法條內容如刑法100條概念，宛如重回戒嚴，讓行政單位有權把手伸入司法，葬送多年來司法改革努力。

國政顧問團副召集人蔡玉玲呼籲，民主需靠每一代人去維護，現在人民因怕被查水表不敢表態，陷入不安狀態，批政府不能假借國安之名，行專制獨裁之實。

國政顧問團司法組副召集人羅瑩雪指出，反滲透法是部凌駕司法的可怕法律，光看條文不會那麼害怕，但民進黨以黨產條例無限上綱清查國民黨附隨組織，顯見民進黨總是無邊無際、隨心所欲地運用法條。

羅瑩雪說，民進黨全面執政後，打著司法改革名義，行綠化司法之實，點名任命有嚴重違憲爭議的司法院長許宗力，未來韓國瑜一旦當選，將挑選有德望、形象公正、資格條件完備的人當司法院長與大法官，回復守護憲法職責，穩定憲政秩序。

為補足社福、勞工權益等攸關民生福利，國政顧問團社福組副召集人陳芬苓指出，於實質薪資成長比例不及通貨膨脹、物價上漲速度，未來包含身障者、獨居老人、年輕夫妻生兒育女、單身者中年失業等人，都可能墜入經濟困窘，因此韓陣營以生命週期幫助人民免於掉入貧窮狀態。

國政顧問團勞動組副召集人高寶華表示，韓陣營主張修正一例一休，「制度上設立上位勞資政協調平台，還給勞工七天假，保障無薪假員工家庭收入」。目前的一例一休增加用人成本，許多製造業經營辛苦，截至12月中為止，已有44家實施無薪假，員工人數為2249人，因此蔡政府有必要停止政治堅持，快速修正惡法，訴求營造勞資雙贏。

(中時 )