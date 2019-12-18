許璋瑤：台股總市值上周衝破40兆元 13:102019/12/18 工商 呂淑美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 證交所董事長許璋瑤18日指出，台股加上集中市場、櫃買市場及興櫃市場，總市值已突破40兆元。 許璋瑤表示，台股市值應包括興櫃一起看，目前興櫃約5,000多億元，再加上集中市場及櫃買市場，上周合計早已突破40兆元大關。 據統計，17日上市櫃市值合計加總超過40兆元，其中，集中市場約36.7兆元，櫃買市場3.39兆元，若再加上興櫃逾5,000億元，18日台股續漲，有機會進一步推升至41兆元。 今年來台股漲不停，許璋瑤說，光是集中市場今年來市值就大增7兆元以上。 (工商 ) #市場 #集中市場 #許璋瑤 #台股 #櫃買市場 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸金融問題須大破大立 04:102019/12/16 論壇廣場 大選行情啟動 外資策略曝光 04:102019/12/16 財經要聞 《盤後解析》大「權」旁落，小漲作收 14:322019/12/16 財經 新興市場美元主權債 適合納入退休理財規劃 18:372019/12/16 財經 在岸人民幣收貶188點 再破7 19:312019/12/16 財經 台股衝破1萬2 顧立雄四字示警 14:012019/12/17 財經 新北市府為活絡傳統市場 推出「市場快閃計畫」 22:122019/12/17 生活 台股基金扮財神 14萬人賺錢 04:102019/12/18 財經要聞 明年固定收益 貝萊德看好新興市場債、高收益債 12:122019/12/18 財經 《證交所》台股市值達40兆元，排名持續向前 12:502019/12/18 財經 財經熱門新聞 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 1分鐘財經掃描》台積電明除息大戲 散戶賺3大好康 - 財經 台積電5奈米遭瘋搶 驚！半路殺出小三 - 財經 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 明年電動機車補助 拍板 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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