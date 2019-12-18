證交所董事長許璋瑤18日指出，台股加上集中市場、櫃買市場及興櫃市場，總市值已突破40兆元。

許璋瑤表示，台股市值應包括興櫃一起看，目前興櫃約5,000多億元，再加上集中市場及櫃買市場，上周合計早已突破40兆元大關。

據統計，17日上市櫃市值合計加總超過40兆元，其中，集中市場約36.7兆元，櫃買市場3.39兆元，若再加上興櫃逾5,000億元，18日台股續漲，有機會進一步推升至41兆元。

今年來台股漲不停，許璋瑤說，光是集中市場今年來市值就大增7兆元以上。

(工商 )