台中發跡的餐飲集團近年來積極布局海外市場。其中，旗下擁有自有品牌「繼光香香雞」、以及代理品牌「金子半之助」與「「日本橋海鮮丼」等3個餐飲品牌的香繼光集團，力拼品牌國際化；尤其是「繼光香香雞」品牌，明年海外拓店將聚焦在東南亞及歐美市場。

香繼光集團表示，繼光香香雞今年已成功插旗加拿大溫哥華開設2家據點，目前在海外地區已有馬來西亞9家店、香港4家、越南2家，若再加上中國大陸的店數（未併入香繼光營收），海外總店數約達300家；至於台灣市場，目前共有46家店。香繼光在海內外展店效益發酵下，今年前三季營收年增長約15％。

此外，香繼光代理日本知名天丼品牌「金子半之助」，目前在全台有6家直營店；至於「日本橋海鮮丼」，在台北則有1家分店。香繼光表示，未來展店將以自有品牌「繼光香香雞」為主軸，將聚焦在東南亞及歐美市場。

值得一提的是，香繼光代理品牌「金子半之助」，11月在新光三越台北A8搶先推出霸王級「帝王蟹天丼」試水溫，結果開賣首日、創下2小時完售紀錄！金子半之助為搶搭聖誕與跨年前夕的餐飲商機，全台6間金子半之助門市自12/18起同步開賣「帝王蟹天丼」，每份原價1,250元，促銷優惠價720元、下殺56折。

香繼光表示，為慶賀「金子半之助」榮獲日本全國丼金賞獎六連霸，活動期間還將推出帝王蟹加碼抽活動。預期透過霸王級商品的超人氣，以及把握節慶買氣，各分店來客數可望因此成長一至二成。

(工商 )