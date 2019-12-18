圓展科技（3669）推出全新 USB camera 中央管理軟體 AVer EZManager，主打用戶可以透過網路，使用電腦或平板進行遠端操控、資料維護及更新 AVer USB 攝影機，讓管理視訊會議攝影機變得更有效率。

圓展指出，透過 AVer EZManager，資訊人員再也不必花時間到各個視訊會議攝影機安裝地點，進行日常維護或故障排除；更不用離開自己的辦公桌，即可更新、升級 AVer CAM 系列視訊會議攝影機及 VC 和 VB 系列視訊會議系統的韌體及軟體。

此外，也可從遠端監控連線狀態，並為每個視訊會議攝影機建立、儲存和更新設定檔。AVer EZManager 支援Windows 7（64bit）及 Windows 10（64bit）作業系統，只要在 Chrome 瀏覽器輸入主機電腦所在的 IP 位址，即可進行遠端操控。由於 AVer EZManager 多樣化高效率功能，資訊人員可以迅速完成瑣碎的設備維護工作，並專注於更重要的專案。

AVer EZManager 除訴求功能外也主打操作簡易，採用清晰易讀的使用者介面顯示每個視訊會議攝影機的名稱、位址、型號、韌體版本和狀態，可採直覺式的操作，讓使用更加迅速、流暢。這意謂著無需繁複的教育訓練來學習使用 AVer EZManager，每個人都能立即上手，保持高生產力。使用 AVer USB camera 的企業都可輕鬆透過 AVerEZManager 進行遠端中央控管每個 AVer USB 攝影機並獲得效益。

為讓消費者親身體驗，圓展也在官網提供免費的 AVerEZManager Beta 版提供試用，讓消費者用好了再買。

(工商 )