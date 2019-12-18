中央研究院經濟研究所研究員周雨田今（18）日表示，展望2020年的台灣經濟將呈現「外冷內溫」，中研院最新估測的2020年台灣實質經濟成長率2.58％，50％的信賴區間為1.47％ ~ 3.81％，代表還有各項不確定因素會牽動台灣明年經濟情勢，如果未來趨劫符合下列的兩大項重大假設，將有三成以上的機會將到3.81％。

周雨田分析，其一，中美貿易的第二階段談判結果「大好」，直接大幅影響美國和中國的經濟前景，由於台灣最大貿易對手國正是中國和美國，這兩國景氣一旦明顯回升，對台灣景氣展望會有很大的影響。

其二，正在回流台商的若能在台灣真的落地生根，且有實質的、大量的、長期的產業投資，將可以帶動台灣內需以及未來的發展。

周雨田說，外界不要認為中研院和主計總處的估值如出一致，就有什麼不對的，實際上台灣今年的經濟表現十分明確，今天都已到12月下旬了，2019年已經到底了，沒有看見比較重大的意外。但中研院和主計總處仍有觀點上的差異，重點是明年。中研院沒有那麼樂觀。

周雨田指出，今年的GDP年增數據好，因為有去年低基期的原故，實際上全球大環境是在往下走的，加上明年也會面臨高基期的挑戰，所以2020年經濟數據會略偏低，除非所有大壞的情況發生，不然中研院估測最低的1.47％值，不會發生。

(工商 )