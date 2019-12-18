國健署今（18）日表示，孕媽咪營養充足是寶寶健康成長的重要關鍵，為能傳輸重要的營養素幫助寶寶健康發育，懷孕期間鐵的需求量會較一般成人增加，呼籲有懷孕計畫的婦女孕前就應該注意攝取富含鐵質的食物，將身體調整至良好健康狀態。

國健署指出，依據國民健康署104-107年「國民營養健康狀況變遷調查」結果，我國15-49歲育齡婦女貧血的比率為18.6%（血紅素濃度<12 g/dL視為貧血），其比例已逐年下降（102-105年、103-106年貧血率依序為22.40%、19.54%）。

其中，國健署指出，女性進入青春期後至更年期前，每月皆會有經血的流失，為出現貧血的高風險族群，貧血症狀包含容易感到疲勞、嗜睡、頭暈、體能衰退、臉色蒼白等，其中最常見的類型即為缺鐵性貧血。

國健署表示，若進入懷孕階段，孕媽咪會因生理變化而增加血液量，再加上分娩時的大量出血及哺育母乳導致的鐵質耗損，此時母體對鐵的需求量將會不斷增加。鐵是製造母體及胎兒血紅素的重要元素，若懷孕期間鐵缺乏可能導致胎兒早產、低出生體重，且新生兒出生4個月內所需的鐵質主要來自孕期母體的提供，若未能於懷孕期間儲備足夠的鐵，可能造成「寶寶生長發展遲緩」。

依據國民健康署「國人膳食營養素參考攝取量」建議，成年女性每日建議鐵攝取量為15mg，而減少貧血的飲食原則包含：多吃富含鐵的食物，例如海產類（文蛤、章魚、蚵仔等）、肝臟、紅色肉類，但不宜超過每日建議攝取量。

另外，國健署也建議多吃深色蔬菜，富含鐵質的動物性食物常含有高量脂肪，而深綠色蔬菜的鐵吸收率雖然較低，但亦可作為部分鐵質的來源，例如：莧菜、甜碗豆、紅鳳菜等。同時，也要多吃維生素C，並避免用餐喝茶，因為茶中的單寧酸會與鐵形成不溶性化合物，減少近50%的鐵質吸收。

國健署建議，一般成年女性若出現貧血症狀，建議就醫進行血液檢查；有生育規劃的婦女在懷孕前即需注意營養攝取量，如有需要應洽詢營養師改善飲食，或在醫師處方指導下補充相關補充劑。

國健署也說明，為能瞭解孕媽咪及寶寶的健康狀況，以及早發現異常及早治療，我國提供「孕婦免費10次產檢」，其中於第1次產檢之血液常規檢查進行血紅素濃度檢驗，並包含2次一對一衛教指導服務，強化準媽咪孕期營養健康識能。歡迎民眾撥打「孕產婦關懷諮詢專線」0800-870-870，將由專業人員解答及主動致電回復，或到「孕產婦關懷網站」查詢孕期照護資訊。

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