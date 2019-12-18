「律師歌手」蘇明淵將於12月25日推出全新台語創作專輯《善良的歹人》，擁有律師執照的他，在法律界執業20多年，最多同時開立兩家律師事務所，看盡人生悲歡離合，熱愛音樂的他重新回到歌壇，笑稱出唱片比打官司還難，「打官司是每天要做的事，知道什麼時候會有結果，但是出唱片是完全無法預測的事，結果會有多少迴響，真的很難預測。」

就讀法律系大三那年，蘇明淵參加大專民歌比賽嶄露頭角，便以優異音樂才華獲唱片公司青睞，簽約「金點唱片」並以「蘇兒真」之名推出兩張專輯，當時他是港星梁朝偉、孫耀威的小師弟，雖頭銜風光，但成績不如預期，鎩羽而歸收場，最後他為了生計，全心投入考上律師執照，展開打官司的人生。

蘇明淵過去以「蘇兒真」藝名發片，如今以本名重新出發。（紅豆娛樂提供）

律師執業20多年的蘇明淵，重拾熱愛音樂初衷返回歌壇。（紅豆娛樂提供）

蘇明淵在律師執業期間，仍然持續創作音樂，前後共寫了200多首歌曲，創作能量驚人，他說，音樂是夢想，熱愛的事情，不管怎麼樣都無法切割。今年初以歌曲〈無根的日頭花〉，獲得文化部「臺灣原創流行音樂大獎」河洛語（台語）組首獎，更讓他重拾信心，再次追求音樂夢。

此次以本名推出新專輯，發片前更在官網進行「正名運動」，他說名字是父親取的，像是回到最初的原點。以律師身份踏入歌壇史無前例，他解析律師和歌手的異同，「律師是工作像個職業，為了生活養家，而歌手則像一種興趣；一個是理性，要辨護去說理，一個則是藝術，要發揮你的感性。」但兩者也有共同之處，「雖然一個是用講的、一個是用唱的，但都是要讓人同理你。」

「律師歌手」蘇明淵12月25日推出台語創作專輯《善良的歹人》。（紅豆娛樂提供）

新歌中寫進別人的故事，而蘇明淵則用實際行動來詮釋自己的人生故事，不畏坎坷勇敢追逐音樂夢。也因為在律師工作中接觸許多負面氛圍，他仍認為有希望藏在裡面，「不要放棄希望，即使經歷那麼多痛苦，永遠要去發掘人性的光明，因為埋藏帶悲傷面，還是有顆光明的種子。」

蘇明淵新專輯創作題材新穎獨特，唱片公司也突發奇想，創新推出新歌「國際搶先聽」影片，將歌詞加入羅馬拚音與日文拚音，讓不熟悉台語的歌迷也能跟著唱和。新歌〈善良的歹人〉劇情版MV將於12月25日首播。

(中時 )