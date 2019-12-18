美國通路商大成鋼（2027）隨著美中貿易談判達成第一階段協議，與外資等法人買超，近來股價穩步上漲。大成鋼第四季受到美國假期影響為傳統淡季，營收可能續降，明年則隨著鋁捲板庫存消化結束，可望有庫存回補需求。

大成鋼的鋁捲板業務今年受到供過於求影響，銷量及價格下降，不鏽鋼業務也受25%關稅影響，市場削價競爭，受到兩大主力產品市況皆不佳，大成鋼今年營收獲利皆較去年衰退。前三季稅後淨利20.33億元，年減57.12%，EPS 1.66元也較去年4.82元大幅下滑。尤其第三季因子公司美國大成國際因鎳價避險交易失利，提列476.2萬美元的評價損失，影響獲利表現。

展望第四季因聖誕假期影響，為傳統淡季，營收可能持續下滑，但由於沒有評價損失的不利因素影響，獲利預估可較第三季成長。

大成鋼11月營收49.78億元，月減23.91%，年減18.88%。1-11月營收735.52億元，較2018年同期減少6.01%。

大成鋼為美國前四大不鏽鋼通路商，主要產品為不鏽鋼品與鋁捲板，各佔營收約45%與55%，今年營運衰退主要受到鋁捲板業務影響。鋁捲板業務雖短期難改善，但隨客戶庫存消化結束，明年可望有庫存回補需求，帶動營收獲利皆可望較今年好轉。

此外，大成鋼去年斥資3.5億美元（約合新台幣107億元）併購美鋁旗下Arconic子公司Alumax Mill Product，首度跨足生產。大成鋼表示，此將有利公司掌握鋁捲板貨源，不受進口關稅影響。Alumax Mill Product工廠位於德州，大成鋼稱正在陸續恢復後段冷軋、熱軋製成，其中冷軋今年已經完成，熱軋年內將展開。一旦完成後，德州廠將成為一貫廠，有利進一步降低成本。

(時報資訊)