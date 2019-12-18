台灣證券交易所董事長許璋瑤指出，台灣資本市場市值已經來到40兆元，今年漲幅優於韓國，全球市值排名應已超越韓國，排名持續向前邁進。而針對對於今年上市櫃IP家數僅19家，低於去年，但證交所將明年IPO家數訂在24家，被視為不可能的任務。許璋瑤強調，證交所KPI會訂的比較可行，因為以一個長期趨勢來看，近兩年平均每年還是有24家，比過去4年22.8家還是有成長，證交所不是好高騖遠，會盡一切力量達成。

許璋瑤指出，資本市場整個發展看趨勢，券商輔導一家上市公司IPO，至少要花二到三年時間，不要只看一年就下結論，就像今年一家公司送件後已經要審議，但認為時機不好，延後三個月到明年。所以應該至少以兩年平均來觀察，去年IPO有29家，今年雖然只有19家，但平均起來仍有24家，比過去4年22.8家還是有成長。

他也指出，明年第1季實施逐筆交易後，第3季零股交易上路，大立光現在股價5000元以上，證交所電腦作業已經將欄位及小數點拉高，股價到10000元都沒問題。股票分割目的是讓年輕人、散戶及小資族可以買股票，培養潛在投資者進到資本市場機會。

台灣股市近期表現強勁，許璋瑤也替投資人高興，他認為，指數多少點由市場決定，目前已經大盤漲幅已經有24％，主要是國際資金豐沛、進行全球性移動，而台股漲24％殖利率還維持4％，目前除了英國外，還領先其他地區，也顯示台股本益比、殖利率及流動性穩定的優勢。

此外，台灣集中市場市值超過36兆元、櫃買3.4兆元、興櫃有0.5兆元，台灣資本市場合計已經有40兆元，等於1.3兆美元，過去還低於韓國1.2兆美元，但台股今年漲幅優於韓國，應該已經超越韓國，全球市值排名持續往前進。

(時報資訊)