首場總統候選人政見發表會今晚登場，蔡英文總統連任辦公室今早再推出最新《0-6歲，國家一起養》政見動畫影片，宣示將進一步強化的幼托政策，未來四年，政府還要繼續擴大投資下一代，跟家長一同孕育台灣的未來。

民進黨今天舉行影片發布記者會，由小英發言人簡舒培主持，並邀請到民進黨不分區立委候選人陳靜敏、新北市第九選區立委候選人蔡沐霖共同召開。

簡舒培表示，我國的總生育率自從2003年掉到超低生育率1.3以下後，到目前為止未曾再升高回到1.3以上，甚至於2010年掉到0.895的歷史新低。2018年總生育率1.06，排行世界倒數前3名。

她說，低生育率將造成人口負成長、加速人口老化、衝擊教育體系、引發勞動力不足等後果，嚴重影響未來經濟發展與老人照顧負擔。蔡英文執政後非常重視少子化議題，不但積極改善，未來四年還會更進一步加碼，讓全台家長都敢生敢養。

陳靜敏補充，2019年8月1日全國實施的「我國少子女化對策計畫」，政策的重心擺在0-6歲全面照顧上，小英政府還提高教保員待遇、催生「兒童及少年未來教育與發展帳戶」、完善《兒少保障法》以及通過《幼兒教育及照顧法》修正草案，鼓勵企業托兒，支持青年兼顧工作與家庭。

今年甫成為新手爸爸的蔡沐霖說明，該政見動畫顯示出，在蔡英文總統執政期間，深受家長歡迎，原本的政策內容是0到2歲的兒童每個月有6000元補助，3到6歲的幼兒上幼稚園也有學費補助，但2到3歲這段空窗期的負擔，未來四年，蔡英文總統要和家長一起養！創造友善育兒的環境。

動畫內容更講述0-2歲托育補助從6000元升級至7000元；2-3歲未入園可延伸補助，2-6歲就讀公共化或準公共幼兒園，每月繳費全面再減免1000元；0-6歲每月的育兒津貼從2500元，加倍至5000元。

他說，下一個四年，蔡英文總統會持續擴大服務規模，預算會從現在每年約600億元逐年增加到1,000億元，持續提升平價幼托服務供給量、加碼幼托補助及育兒津貼，降低年輕父母或阿公阿嬤，養育兒孫的負擔。

簡舒培強調，「小英再四年，照護更周全」民進黨政府會持續為台灣人民的美好生活努力，讓社會安全網更加周全。未來四年，0-6歲的小朋友，蔡英文總統會跟家長一起養，持續創造友善育兒的環境。

(中時 )