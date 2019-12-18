監察委員陳師孟將約詢臺北地方法院法官唐玥一事引發法界反彈，繼法官協會發出「捍衛審判獨立 監委勿濫權干涉司法」聲明後，中華民國檢察官協會也在18日發出「共同捍衛司法獨立自主拒絕監委濫權約詢」聲明，力挺司法獨立自主，及法官協會發起的全國性連署活動。

檢協會表示，依《憲法》第80條明定法官依據法律獨立審判，不受任何干涉，這是司法審判的核心價值。而大法官會議釋字第325號解釋更明白揭示：就司法機關審理案件所表示之法律見解，監察院對之行使調查權，應予限制。所以監察委員若就審判核心事項約詢承審法官，實已明顯違憲。監察委員若未明白說明約詢承審法官的事由，與審判核心事項無關，承審法官自宜拒絕約詢為妥，以合乎憲政體制。但是檢協會也尊重及支持承審法官的決定。

檢協會指出，刑事偵查及司法審判事項，相關法令均已設置審級救濟制度，即有不同見解或主張，也應循相關偵查、審判體制尋求救濟管道。監察委員藉由對偵查及審判個案調查權的行使，於無明顯違法失職情形，即任意約詢承審法官或偵查檢察官，更於部分案件，以監察委員個人之見，就檢察官所為事實認定及法律適用，作為彈劾或糾正個案的理由，均已不當干涉司法審判及偵查權之自主獨立，紊亂憲政體制，當非民主憲政之福。

(中時 )