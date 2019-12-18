北市議員羅智強、游淑慧與高雄市議員邱于軒上午舉行記者會，抨擊「南有卡神、北有鬼王」很會申請補助，其中自稱「鬼王」的現任立委、閃靈樂團主唱林昶佐，透過兄弟團跟其他公司申請補助。

藍營民代指控，閃靈樂團向政府申請補助金額，也從2010年的120萬元飆至2017年的逾千萬元，至於林昶佐的傳記電影「衝組」雖然在票房淒慘，但在2017年電影殺青請後還能申請到拍住宿補助，244萬元票房竟能獲得八倍的1900餘萬元補助金，連立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌都包場看電影拯救票房，對此羅智強怒轟「人若一綠雞犬升天，人若不綠要活都難」。

對此林昶佐上午回應，關於這些題目，他和團隊已經多次回應，林郁方卻為了挽救選情，氣急敗壞的一再抹黑，還叫黨籍議員出來當打手，這種惡質的選舉手法，會被選民唾棄。

林昶佐重申，所有過去參與的音樂或電影的相關公司，在2016進入國會擔任立法委員之後，就全數退出，建議林郁方和國民黨議員可以到監察院查閱財產申報的公開資訊。針對大港開唱，高雄市政府文化局也早就公開說過相關補助合法。

至於《衝組》，林昶佐則指出，該部電影是在2014至15年拍攝，他參與的初期籌備也都是那個時期，當時也尚未擔任立委。至於後來的上映以及行銷等規劃，應該要由導演來回應，電影的輔導金也都是公開資訊。他強調，擔任立委以來，未曾為電影補助發過一份公文、打過一通電話。

(中時 )