日本武士隊第4棒鈴木誠也上個月在「世界棒球12強賽」獲選大會MVP，為日本隊奪冠立下汗馬功勞，今（18）日他與所屬的廣島鯉魚隊完成談薪，獲得加薪1.2億日圓，明年的年薪將由1.6億調升到2.8億（新台幣7800餘萬元），這也是隊史首次有野手加薪逾1億。投手方面黑田博樹在2016年曾獲加薪2億，達到6億日圓。

鈴木誠也本季表現亮眼，打擊率3成35、全壘打28支、打點87分、盜壘成功25次；除了贏得中央聯盟「打擊王」，上壘率4成53亦為央聯第1人，堪稱全方位兼具速度的強打者，球季結束獲選外野「最佳九人」與「金手套獎」。

到了世界12強賽鈴木誠也表現更佳，繳出打擊率4成43、3轟、13打點的成績，獲得大會MVP實至名歸。而他今年才25歲，儼然已成為日本武士隊四番打者的不二人選。

廣島隊在2016-18年締造央聯3連霸，今年卻掉到第4名，連季後賽都無緣參加。因此鈴木誠也表示，儘管個人的表現很好，但球隊只拿到第4名，難免有些遺憾！而且打點87分也不夠多，可以再加強，希望明年能幫助球隊奪回央聯冠軍。

(中時 )