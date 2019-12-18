《浪漫醫生金師傅》推出第二季。（圖／龍華電視提供）

因《舉重妖精金福珠》走紅，且在年初來台灣辦第一場粉絲見面會的李聖經，時隔三年半再次穿上了醫生袍，參加《浪漫醫生金師傅2》，她在劇中飾演有夢想、滿滿企圖心的「學霸」車恩彩，但是走進手術室就會身體僵硬無法發揮實力。李聖經在接受訪問時，表達了參與第二季的激動感和緊張感，希望透過戲劇可以讓大家得到暖暖的幸福感。

2016年擁有超過20%收視率以上的《浪漫醫生金師傅》將播出第二季，在第一季裡，「靈魂人物」金師傅以「救人」為首要目標，不只醫治了病人的身體，還治癒了徐玄振和柳演錫，讓他們領悟了人生的真正價值，也找到了愛情。第二季將攜手李聖經和安孝燮一起救死扶傷，解救徬徨無助的人們，並找回自己的位置，這是一部結合「醫療情節+心靈治癒+職人劇」。

一直以開朗陽光形象示人的安孝燮，出道五年首次挑戰外科醫生，飾演因小時候的傷痛而憤世嫉俗，是個對什麼都不感興趣，但卻是個「手術天才」徐宇震，爲了演好醫生這個角色，安孝燮不斷向醫學專家諮詢，並觀察手術過程，與不斷的練習。徐宇震與金師傅兩人之間的師徒情，會像是第一季姜棟柱和金師傅初次見面一樣火爆嗎？與車恩彩的愛情戲備受矚目。安孝燮希望《第二季》能夠成爲安慰傷痛，給予溫暖擁抱的作品。

《浪漫醫生金師傅2》將於1月10日起，中華電信MOD>戲劇>追新劇，同步跟播韓國。請鎖定1月30日起，每週四、五晚間七點在MOD354頻道《龍華影劇台》。2月1日起，每週六晚間九點，在MOD 353頻道《龍華偶像台》，全台電視首播。

(中時電子報)