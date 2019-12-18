宏碁集團創辦人施振榮今年啟動家族股權傳承，18日他邁向75歲這天，也宣布其家族三代成員只要滿18歲，都必須簽署「家族事業治理準則」，其中規範包括要將增值的有形資產達5成回饋給社會，未來新加入的成年「準」家族成員也必須在正式進入前簽署。

在家族重要的事業─宏碁集團部分，施振榮表示，「經營權」已順利交棒給宏碁董事長陳俊聖，今年在家族持股的部分，他與夫人葉紫華也已著手安排、由長子施宣輝代表施家第二代進入宏碁董事會，同時制定「家族治理準則」，為華人雨 的代代傳承立下典範。

施振榮指出，由於家族中的第三代成員也即將滿18歲，今年趁著家族大出遊時、一讀通過成立「家族事業治理準則」，目前除了施振榮夫妻倆及第二代家族成員共7人簽署外，日後滿18歲的第三代家族成員也都將簽署，為的是一方面讓家族成為未來宏碁經營的穩定力量外，也鼓勵家族成員投入回饋社會。

此外，除要保護家族有形、無形資產，也希望未來持續增值的有形資產包括股票增值、投資報酬等，要有50%投入回饋社會，這部分也將交由智榮基金會執行。他也期待「一代比一代強」，希望家族後代持續有回饋社會的心。

施振榮補充說明，建構準則的主要基礎是希望家族和諧，除了有血緣的親人外，沒有血緣的家人、如透過婚姻加入的成員，未來也要在正式加入前簽署，若以後離開該家族時，相關的資產配置問題也將依法處理。

(工商 )