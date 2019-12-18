香港恒生指數18日早盤衝高，漲幅一度達到120點，但鄰近午盤走勢回落，午盤轉跌21點報27,822.79。

汽車股跌幅較大，外資加強掌握對中外合資車廠的控制權，賓士母公司戴姆勒最新傳出欲加強對北汽奔馳的控股權，大陸車企股走低，北汽跌近5％、正通汽車跌4％、廣汽跌3.25％、比亞迪跌2.44％、持有部分戴姆勒股份的吉利跌1.7％。

消息方面，中國國家主席習近平18日下午將抵達澳門，慶祝澳門回歸20週年。

(工商 )