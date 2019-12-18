港股午盤跌0.08％ 汽車股回落 13:102019/12/18 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港恒生指數18日早盤衝高，漲幅一度達到120點，但鄰近午盤走勢回落，午盤轉跌21點報27,822.79。 汽車股跌幅較大，外資加強掌握對中外合資車廠的控制權，賓士母公司戴姆勒最新傳出欲加強對北汽奔馳的控股權，大陸車企股走低，北汽跌近5％、正通汽車跌4％、廣汽跌3.25％、比亞迪跌2.44％、持有部分戴姆勒股份的吉利跌1.7％。 消息方面，中國國家主席習近平18日下午將抵達澳門，慶祝澳門回歸20週年。 (工商 ) #北汽 #澳門 #戴姆勒 #汽車股 #港股 也許您會感興趣 推薦閱讀 習近平18日赴澳門出席回歸20周年大會 12:302019/12/14 兩岸 中興5G雙模旗艦手機明年初上市 中興港股漲逾2％ 15:372019/12/16 財經 北汽增持戴姆勒 爭最大股東 04:102019/12/17 全球財經 港股收高335點 成交破千億 17:362019/12/17 財經 澳門難取代香港成金融中心 04:102019/12/18 論壇廣場 全球IPO比一比 阿里大功臣 港股雙冠王 04:102019/12/18 財經要聞 習近平今訪澳 出席回歸20周年大會 04:102019/12/18 兩岸要聞 《港股》恆指開漲0.37％，將挑戰28000點 10:172019/12/18 財經 習近平今訪澳門3天 澳門保安安排嚴密 10:592019/12/18 兩岸 《汽車股》認列稅務迴轉利益，劍麟Q4獲利衝新高 11:082019/12/18 財經 財經熱門新聞 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 1分鐘財經掃描》台積電明除息大戲 散戶賺3大好康 - 財經 台積電5奈米遭瘋搶 驚！半路殺出小三 - 財經 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 明年電動機車補助 拍板 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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