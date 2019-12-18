陳文茜主持Yahoo TV《茜問》，18日首度對外公開陽明山私宅，邀請乾兒子盧廣仲到訪，他對於1樓客廳有超大按摩浴缸直呼浪漫，兩人大方談心，分享處世哲學。盧廣仲透露自己是懂得拒絕的人，崇尚道家思想的他表示，口頭禪「YA」就是類似道家的概念，還自曝當兵時因為把招牌西瓜頭剃成平頭，竟沒有人認出他。

陳文茜笑稱盧廣仲與愛犬有ㄧ樣多的髮量。（Yahoo TV提供）

陳文茜私宅的一樓客廳就能見到超大按摩浴缸與溫泉池，盧廣仲對按摩浴缸相當關注，陳文茜邀約「下次來泡」並直言：「浴缸的設計是人生的意外，有一種超現實的感覺。」她原本規畫要在溫泉池旁設置榻榻米，卻被吐槽榻榻米恐半年就爛掉，只好改放浴缸變成三溫暖。她特別端出超豪華火雞盛宴招待盧廣仲，一整桌美食佳餚讓他笑稱，「飽到理智線快斷了。」並透露自己食量其實非常小。

餐間盧廣仲被問到是否有能力向別人「Say No」，他表示照顧好自己的身心靈才是孝順的表現，若自己狀態不適合跟朋友聚會，會用「想睡覺」拒絕，也表示自己較習慣跟真人互動，而非用通訊或社群軟體。陳文茜也對盧廣仲的口頭禪「YA」表達讚賞，表示不論要接受或拒絕別人，這都是較不失禮的回應，盧廣仲則說就像道家思想一樣中性。

聊到盧廣仲招牌西瓜頭，陳文茜笑稱他有一頭與愛犬「忽忽」一樣多的茂密髮量，剃光頭才發現臉小，盧廣仲自曝當兵時因為理成大平頭，竟沒有人認出他。他透露自己是知名音樂家約翰．威廉斯（John Williams）的粉絲，藉由和陳文茜談論歌曲，激盪出在全台榕樹下舉辦巡迴演唱會的獨特創意。

(中時 )