很多人都以為吃新鮮、未加熱烹調的蔬菜水果，營養素才不會流失，對健康有幫助，尤其是對一些愛美又講究維持身材的女性朋友，更是對生菜沙拉、現榨蔬果汁趨之若鶩。但是，這些生菜是否可能有農藥殘留？

過去長庚醫院臨床毒物科主任林杰樑曾表示，趕著搶收搶種的蔬果，如颱風來前搶收的，因市場價格較好，容易忽略農藥使用的安全採收期，所以有可能農藥殘留較多；非時令蔬果的病蟲害會較多，生長不易，所以非得使用許多農藥、催熟劑等，才能對付病蟲害，使其結果、碩大。

而需連續採收作物，如荳莢類、瓜類等，通常農民會在成熟的蔬果噴灑農藥，以防蟲咬，而這類作物在產季時，會不停地長出新的果實，所以大的果實噴藥時，旁邊尚不能採收的果實也被噴到了，除了有反覆噴灑農藥的危險外，也有可能發生「今天噴藥，明天採收」的狀況，以致容易過量。

此外，一些高經濟價值的蔬果，像櫻桃、茶葉等，因市場價格較好，上市前為了避免果實被蟲咬而有損賣相，賣不到好價錢，所以容易使用較多化學藥劑，使其長得碩大又美觀。

然而，市面上流傳的清洗法百百種，如：

錯誤1、用洗米水

食用米也有農藥、蟲卵殘留的問題，除了有用髒水洗菜的問題外，洗米水通常都只有一盆，水量不足以洗去農藥，蔬菜浸泡其中，一鍋洗米水就變成了農藥池，那鍋水都比未洗的蔬菜還髒了，怎麼還會用來繼續洗菜呢？

錯誤2、用鹽水

鹽水可使蟲卵、蛀蟲等較易掉落，但是鹽巴會降低水的清潔能力，而且若鹽的濃度太高，會形成滲透壓，讓水中農藥反而進入蔬果中，適得其反。

錯誤3、蔬果清潔劑

很多含有界面活性劑，且成分複雜，使用後應再用大量清水沖乾淨，以免造成二次殘留的問題。

錯誤4、延長浸泡時間

不建議浸泡超過30分鐘以上，除了會造成營養成分的流失外，且水中能溶解的農藥有限，等於乾淨了又被污染，造成水中農藥跟蔬果的農藥一樣多。

錯誤5、用蔬果清洗臭氧機

只能去除蔬果表面的農藥，洗淨力跟水差不多，而且許多農藥非臭氧所能破壞，且有些蔬果含有氮，與臭氧反應後會形成硝酸鹽或亞硝酸鹽，且萬一臭氧外洩可能有健康上的風險。

根據林杰樑親身的實驗，以清水、小蘇打粉、鹽巴、清潔劑等方法測試，結論還是以流動清水對去除接觸性農藥的效果最好。

如果仍習慣添加小蘇打、茶籽粉等一同清洗，千萬別因為用了這些物品就忽略了大量清水沖洗的步驟，因農藥是酸性，可藉小蘇打粉、苦茶粉鹼性物質酸鹼中和，達到去除農藥的目的，但事後仍需以大量清水漂洗乾淨，所以建議直接以清水洗滌即可。

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(中時電子報)