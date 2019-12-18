民進黨今天舉行影片發布記者會，由小英發言人簡舒培(中)主持，並邀請到民進黨不分區立委候選人陳靜敏(右)、新北市第九選區立委候選人蔡沐霖(左)共同召開。(蔡英文競選連任辦公室提供)

國民黨主席吳敦義昨稱蔡英文總統「衰尾查某」被認為失言，蔡英文競辦發言人簡舒培今天痛批國民黨已經成為失言、歧視的政黨，呼籲全民拒絕歧視，明年1月11日應該拒投如此歧視的政黨。

民進黨今天舉行影片發布記者會，由小英發言人簡舒培主持，並邀請到民進黨不分區立委候選人陳靜敏、新北市第九選區立委候選人蔡沐霖共同召開，會後接受媒體採訪。

對吳敦義失言問題，簡舒培回應，國民黨做為百年大黨，對於社會具有一定的示範作用，國民黨已經成為失言、歧視的政黨，上至總統候選人、黨主席，下至黨員都口出惡言，對女性、弱勢也都充滿歧視。

她嘲諷，不知道是否因為總統候選人韓國瑜的病毒太過強大，導致國民黨歧視的基因大爆發。呼籲全民拒絕歧視，明年1月11日應該拒投如此歧視的政黨。

媒體詢問蔡總統提出政見要將幼托總預算從600億元逐年增加到1000億元，預算應如何支應？是否排擠其他預算？簡舒培表示，目前規劃會自公務預算因應調整，而少子女化是國安問題，蔡總統很負責任的提出改善方案。

她說，反觀韓國瑜陣營似乎打算以調整前瞻預算方式處理，但前瞻預算目前幾已做好相關規劃，又如何有多餘的預算支應，國民黨可能需要想清楚。

媒體再追問，在選前一個月提出補貼翻倍政見，是否為吸引選票？陳靜敏則回覆，育兒津貼是在未來四年逐步提升而不是一次到位，提出質疑者可能是被特定口號誤導。

(中時 )