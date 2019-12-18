國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉於18日早上在所有黨籍議員及50位基層里長的陪同下，前往選委會進行號次抽籤時，抽到和同黨籍總統候選人韓國瑜一樣的2號時表示，國民黨已團結整合，自己也挺韓國瑜、挺吳主席。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉於18日早上在所有黨籍議員及50位基層里長的陪同下，前往選委會進行號次抽籤時，抽到和同黨籍總統候選人韓國瑜一樣的2號時表示，國民黨已團結整合，自己也挺韓國瑜、挺吳主席。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉於18日早上在所有黨籍議員及50位基層里長的陪同下，前往選委會進行號次抽籤時，抽到和同黨籍總統候選人韓國瑜一樣的2號時表示，國民黨已團結整合，自己也挺韓國瑜、挺吳主席。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉於18日早上在所有黨籍議員及50位基層里長的陪同下，前往選委會進行號次抽籤時，抽到和同黨籍總統候選人韓國瑜一樣的2號時表示，國民黨已團結整合，自己也挺韓國瑜、挺吳主席。（吳康瑋攝）

國民黨主席吳敦義痛批蔡英文執政差，還用台語說「蔡英文這位衰尾查某，像這麼衰的人做總統，要讓他下台」，因此引起多方熱議，但國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉於18日早上在所有黨籍議員及50位基層里長的陪同下，前往選委會進行號次抽籤時，抽到和同黨籍總統候選人韓國瑜一樣的2號時表示，國民黨已團結整合，自己也挺韓國瑜、挺吳主席，她指出，這個總統的「衰尾」絕對是事實，其實造句一改成「衰尾總統」或「跳票總統」也會很適合，並呼籲民進黨需要有反省及檢討的能力。

宋瑋莉談及自己的政見指出，自己始終秉持「透明」的原則，並表示國家機關都應該透明乾淨，其中，立法單位應中立監督中央政府做到依法設立機關、編列預算，但她痛批，蔡政府至今在立法機關外，另設立一些分支機構，及在預算外，另編列沒有具體計畫的特別預算，都未具適法性，然而現在立法院因一黨獨大，委員又視黨意為己意，完全喪失立法機關的監督責任，已然成為行政院的橡皮圖章。

宋瑋莉指出，現今社會充斥著「黑單位、黑機關、酬庸人員、綁樁預算、政策買票預算」等等，持續下去將會把國家資源通通浪費怠盡。她強調，待自己上任後，將會大力主張，立法院發揮「透明力量」，更確實的監督行政單位，對設立分支單位、機關設立、人員進用等均限制、法制化，不得任意增設，並讓國家預算，回歸預算法編列，並大力呼籲民眾，將政黨票投給9號中國國民黨，用選票下架不懂得反省及檢討的執政黨。

(中時 )