陸美雙方達成第一階段貿易協議，美國取消原訂於本月15日對陸加徵的關稅，也將先前對陸貨加徵15%的稅率降至7.5%。但日本企業對於貿易談判後續看法保守，持續將產品生產線撤出大陸。

共同網報導，美國原計畫在12月15日對包含遊戲主機等大陸產品加徵關稅，儘管陸美達成首階段協議，美方已取消這次關稅。但任天堂表示，川普政府恐怕只是暫時把關稅擺在一旁，因此，會繼續將生產線遷出大陸，目前已將遊戲主機Switch、Switch Lite的部份生產轉移至越南。

而日本夏普與理光公司也陸續將多功能事務機的生產由大陸轉移至泰國。夏普表示，目前仍未改變將生產移出大陸的計畫；理光公司則稱會持續關注貿易戰的發展以應對風險。

Sony出口美國的遊戲主機PS4目前仍在大陸生產，Sony表示，考量到美國可能重啟關稅，曾計畫轉移PS4生產，未來將持續關注相關貿易戰狀況。

(中時電子報)