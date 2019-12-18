《交通就是感動－2020運輸政策白皮書》。（潘千詩攝影）

交通部運輸研究所今日上午發表《Koinonia：交通就是感動—2020運輸政策白皮書》，內容包含陸運、海運、空運、運輸安全、智慧運輸、綠運輸、運輸部門因應氣候變遷調適與防災等7分冊。交通部長林佳龍表示，運輸政策白皮書是為下一個十年奠定基礎，且與「選舉」無關。

林佳龍表示，新的時代交通已經不像傳統的工程或監理，事實上是以人為本的創新服務；交通部再定位，透過這一次已經醞釀一年多，希望能夠以「人本交通」為願景，落實「安全」、「效率」、「品質」跟「綠色」理念。

林佳龍提到，面對全球性氣候變遷，人口結構高齡化跟少子化，加上交通科技發展，面對新的挑戰也可能有新的解決方案；交通部運研所匯集國內產官學研非常多專家，大家集思廣益，最後我再畫龍點睛，指示要有總論加7個分冊外，還有一本專書，是讓一般人看得懂，想要購買或保存，就把書名訂做「交通就是感動」，來自於交流溝通，因為互動而感動，能有更美好的生活。

媒體詢問林佳龍「最近幾個月有許多新的交通政策推出，明年還有新的政策規劃，是否跟選舉有關？」林佳龍表示，這是已經進行一年的工程，最後我再重組，其實也是幫交通部重新定位，2020運輸政策白皮書，是為下一個十年發展訂定願景跟基礎，包括交通科技產業政策白皮書、觀光政策白皮書、運輸政策白皮書等，僅是收斂各項政策議題，且每兩年就有一次選舉，不在我們的考慮之內。

白皮書包含107項策略，從「強固運輸安全體系」、「健全調適防災作為」、「強化運輸系統效能」、「促進運輸產業發展」、「落實人本交通理念」、「支援觀光旅遊開展」、「推動智慧運輸應用」、「順應國際綠色潮流」等八大目標，帶領民眾了解交通運輸的新未來。

(中時 )