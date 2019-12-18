美參眾兩院先後通過2020年國防授權法，其中要求美國家情報總監在台灣大選後45天內提交報告，說明北京干預或破壞台灣選舉的行動。對此，陸官媒人民日報海外版「海外網」直批美對台選舉介入早有跡可循，該法案涉台條款明顯就是「賊喊捉賊」。

國防授權法法案要求美國國家情報總監在2020年台灣大選後45天內，應向國會相關委員會針對北京干預或破壞選舉而進行的行動、以及美國為阻止此類行動所做的努力提交報告。

法案指出，報告須包含應描述美國情報機構如何努力協調技術與物質，支援台灣辨認、遏止與打擊北京的影響行動，以及協助台灣增進能力，以遏止外部勢力損害自由公平選舉；報告也須評估北京行動的程度與細節，提供支持對象清單，並說明每個受支持單位的作用，確認北京的策略、技術與程序。

對此，陸官媒《人民日報》海外版「海外網」一篇報導指出，國防授權法中，不難看出美國有一種「賊喊捉賊」的意味，且美國對臺灣選舉的介入早就有跡可循，如美國防部前任印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）曾在6月時表示，「為避免北京干預明年台灣總統大選，美台已經就此展開對話，希望能提供協助，強化台灣應對能力」。

當時國台辦發言人安峰山在記者會上表示，大陸歷來不介入台灣地區選舉，也反對任何外部勢力介入台灣地區選舉，更反對任何栽贓抹黑大陸的言行，並要美方「自我檢討」。

(中時電子報)