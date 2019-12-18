華碩(2357)今日宣布全新網狀無線網路系統的ZenWiFi AC (CT8)在台上市！ZenWiFi AC (CT8)配備兩個外型時尚極簡的華碩AC3000無線路由器，優雅美觀的直立式設計，可完美融入任何裝潢之中，內蘊強大的Mesh Wi-Fi連網能力，採三頻設計及內建最佳化天線，總覆蓋範圍達150坪；加上直覺易用的設定程序優化，讓設定時間較上一代節省50%以上，使用者可輕鬆打造快速穩定且零死角的全屋無線網路環境。

ZenWiFi AC (CT8) 三頻網狀無線路由器即日起於全台華碩專賣店、網路、實體通路陸續開賣；此外，華碩預計於2020年1月推出採用最新Wi-Fi 6 (802.11ax)的ZenWiFi AX網狀無線路由器，加上旗下的RT-AX3000、RT-AX56U機種，Wi-Fi 6產品從入門到高階機種一應俱全，提供給消費者最多的選擇。

ZenWiFi AC (CT8)採用三頻網狀無線網路系統設計，搭配其獨特的最佳化天線配置，總覆蓋範圍達150坪，無論身處於家中任何角落，皆能隨時享受順暢的網路連線。此外，不同於市場上其他的無線網路網狀系統，ZenWiFi AC可為三個無線網路頻段分別設定不同的SSID名稱，讓使用者自由選擇連線至覆蓋範圍零死角的2.4GHz頻段，或可享受飆速效能的5GHz頻段，且最高可達3000Mbps的總體無線傳輸速度，輕鬆為家中不同裝置自訂最適無線網路配置。同時，使用者也可直接透過ASUS Smart Connection功能，依據偵測到的無線訊號強度與流量，自動將裝置指派至2.4GHz或5GHz頻段，其特別設計的演算法可確保隨時能自動無縫連接，並提供穩定、快速且零死角的網路連線體驗。

有別於傳統雙頻網狀無線網路系統將總頻寬的二分之一犧牲用於骨幹連線的設計，ZenWiFi AC (CT8)可將第二個5GHz頻段設定為專用的骨幹連線，並將另個5GHz頻段用於裝置連線，如此一來即使資料透過多個連網裝置同步傳輸至ZenWiFi AC(CT8)，依然能確保使用者可體驗快速穩定的無線網路連線品質。此外，ZenWiFi AC (CT8)搭載四核心CPU，不僅可提供強大的傳輸運算能力，並透過可提供更大氣流的特殊通風口設計，搭配優化的散熱元件及配置將熱傳導量最大化，有效提升散熱效能以維持更穩定的運作；而其因應垂直式外殼而設計的多角度天線與電路板配置，則有利於最佳化無線網路訊號強度，即使是多樓層住家也能享強大的無線網路訊號。

ZenWiFi AC (CT8)同時也具備華碩獨家AiMesh技術，提供彈性且可擴充的解決方案，可讓使用者混搭支援華碩AiMesh無線路由器之機型，延伸組成網狀無線網路系統；當使用者需要更廣的涵蓋範圍或有升級需求時，亦可隨時在AiMesh網路中新增其他相容的無線路由器。

(時報資訊)