歷經2019年全球股債行情雙多的一年，2020年全球投資市場多頭是否持續？永豐投信指出，海外佈局機會宜關注，全球貨幣政策寬鬆，加上東京五輪夏季奧運及5G的商用推動發展，帶動雙五商機行情，中國行情壓抑已久，加上買盤動能不減等各項因素，中美股債第一季表現相對可期；此外，台灣將於1月11日進行大選，近期權值股撐盤行情，可望延續至選前，但大選過後資金熱情是否持續，短期行情看法與操作宜審慎，研判若行情在選後暫歇，農曆年後2、3月有機會再出現拉貨潮，永豐投信建議，已有部位者可續抱至選前高檔，或建議於第一季底留意回檔後的佈局進場點。

雙五整合性的投資題材，上中下游皆有值得留意的標的，上游的IC設計、光通訊模組，中游系統整合商，及下游雲端資料中心、面板等，若類股股價仍在平均水準附近，且2020年獲利展望較佳，已有部位者可續抱至選前高檔，或建議於第一季底留意回檔後的佈局進場點。

永豐投信表示，2020年全球投資環境利多議題不少，軟性議題方面，最值得留意的是東京五輪夏季奧運，與5G發展及商業運用的來臨，歐洲則將有歐洲盃登場，5G搭上大型運動賽事的商轉推廣，技術、硬體面有機會出現領先性的運用與採購潮，台股相關上下游產業中長期受惠可期，拉回亦可擇機佈局。

資金面、貨幣與財政政策觀察，永豐投信指出，美中兩地都可望持續貨幣寬鬆，且財政政策積極的作為。美國聯準會在12月的會議決議，維持利率水準不變，利率點陣圖也顯示，明年利率可望維持低水準，待通膨出現顯著風險，才將調升利率，聯準會升息指引更偏鴿派，且聯準會主席鮑威爾也表示，必要時將擴大購買短券規模，寬鬆政策可望支撐全球景氣穩步回溫與股債偏多走勢。此外，美國企業所得稅稅率由35%大幅下調至21%，減稅財政政策的執行，帶動上市公司節省稅務開支，及海外獲利匯回，現金部位提升也帶動庫存股買回的持續性。

而在中國剛剛結束的中央經濟工作會議強調，2020年要全面做好「六穩」，推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，保持經濟運行在合理區間，確保小康社會和十三五規劃圓滿完成；此外，中國人行的貨幣政策核心在疏通傳導機制，隨全球貨幣寬鬆，2020年有全面降準可能性大增，以挹注製造業中長期融資，並在財政政策支持戰略性產業。

政治議題方面，11月將舉行的美國大選，多空影響兼備，利多面而言，歷史數據統計，美國大選年，美股上漲機率達六成以上，選舉帶動支出、消費成長，資金作多與政治利多，原本對股市就是正面驅動力；此外，英國保守黨於議會選舉取得過半席次，也使得市場樂觀英國順利脫歐可能性。

由於2019年全球股債市漲多，永豐投信分析，2020年初市場最先將面臨的將是資金重新佈局時的評價重估，整體市場面臨短暫漲多拉回風險宜審慎，全球股、債市場頻創新高，明年初面臨短暫休息潮難免，在政策面偏多、景氣面好轉下，漲多拉回成為市場短暫利空因素。至於台、美選舉的政治因素，永豐投信強調，大選影響是多空兩面刃，選前利多營造，選後則是政策落實面的檢視，無論哪個政黨贏得勝選，都可能帶來放大鏡的檢視，與市場對於政策、改革不確定性的擔憂。

美中貿易戰雖在12月中旬達成第一階段貿易協議，永豐投信指出，美中持續調降及撤除關稅壁壘是可預期，惟面對美國明年底大選在即，基於美國總統川普政治與選票考量，第二階段的談判進度並不會太推動，加上美中貿易戰之外的另一個關鍵議題貨幣戰，都使得美中貿易議題存在持久性變數，這樣的國際政治角力下，包括：東協、印度與中南美新興市場的外移受惠國，反倒存在供應鏈取代性投資機會。

(時報資訊)