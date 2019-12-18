據勞動部統計指出，目前全台移工超過70萬人，而移工到台灣面臨生活環境、民俗風情的差異，為避免虐殺動物的憾事發生，勞動力發展署提醒，雇主應依規定為移工辦理職前講習，講習內容包含動物保護法等資訊，雇主若未向移工宣導法令規定，且未依期限改善，最高可處30萬元罰鍰。

發展署也說，如雇主委任仲介公司服務，應確認仲介公司已向移工宣導法令且內容正確，若仲介公司未善盡責任，導致雇主受罰，將處罰仲介公司30萬元罰鍰。

勞動部為協助雇主向移工宣導我國法令及適應在台生活，已製作越南等4國語言的「移工職前講習」影片，內容包含動物保護法、衛生健康法令等資訊。

勞動部勞動力發展署指出，動物保護法規定任何人不得宰殺犬、貓，最重處2年以下有期徒刑或拘役，併科最高200萬元罰金。若是販賣或食用犬貓屠體，最高將處新臺幣25萬元罰鍰。若移工朋友在臺灣觸法，不僅會受罰而且會失去工作，終身不能再來臺灣工作，提醒一定要遵守法令。

(中時 )