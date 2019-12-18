國民黨高雄市議員邱于軒、台北市議員游淑慧、羅智強今上午召開記者會，質疑無黨籍立委林昶佐藉由「大港開唱」和電影「衝組」領取政府大筆補助，不知利益迴避，比卡神楊蕙如更令人憤怒。對此，林昶佐回應，相關問題他和團隊已經多次回應，對手林郁方為挽救選情，氣急敗壞一再抹黑，還叫黨籍議員出來當打手，這種惡質選舉手法，必定會被選民淘汰。

針對藍營質疑申請政府補助款，林昶佐表示，閃靈的團員如同台灣所有藝人、樂團、文化團隊，依循政府的文化政策依法申請補助，請林郁方及藍營不要為了個人選舉，胡亂抹煞音樂專業與努力。

林昶佐重申，2016年進入國會擔任立委後，已經全數退出過去參與的音樂或電影公司，建議林郁方及國民黨議員可以到監察院查閱財產申報的公開資訊；有關大港開唱，高雄市文化局早已公開說明，相關補助合法。

至於《衝組》，林昶佐說，該部電影是在2014至2015年拍攝，他參與的初期籌備，當時尚未擔任立委，後續上映及行銷等規劃，應由導言回應，電影補助金也是公開資訊；林昶佐強調，擔任立委後，未曾為電影補助發過一份公文、打過一通電話。

立委選舉進入最後階段，北市中正萬華選區選情膠著，林昶佐與林郁方陣營攻勢凌厲，林昶佐認為，林郁方不反省過去表現，卻和4年前一樣，氣急敗壞就開始抹黑、侮辱對手家人、甚至嗆賭退選，現在又叫黨籍議員出來當打手，試圖用泥巴戰扭轉頹勢，這種惡質選舉手法，必定會被選民淘汰。

(中時 )