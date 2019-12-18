空山其實不空！繽紛燈飾、藝術創作，一座吊橋、一個織網都能結合自然、生態，讓我們看到充滿藝術感的台南！台南市政府文化局今於龍崎區策辦的大型藝術光節活動「2019龍崎光節－空山祭」，本周六（12月21日）即將正式登場。

竹夢。（圖取自台南市政府文化局官網）

「空山祭」以龍崎虎形山公園為基地，展出由7y4組藝術家與社區居民學生、生活環境互動激盪出的1個動畫故事《空空的山》及9件現地創作作品。活動期間並將有藝術家創作座談、虎形山自然生態導覽、手作工作坊、崎聚市集及兩種別開生面的互動體驗，邀請國人及市民朋友親自走一趟龍崎，深入山城秘境！

團結織網-廢青不廢╱不廢跨村實驗室。（圖取自台南市政府文化局官網）

今年台南市政府文化局就特別邀集年輕藝術團隊、深入在地社區，在皇龍建設的鼎力支持下，以「空山其實不空」為發想，結合藝術、環境、生態及旅遊，打造絕美光景、揭開山城秘境，呈現首屆「龍崎光節－空山祭」。展覽融入地方創生與社區營造概念，透過藝術擾動地方，形塑南關線獨特文化觀光品牌，以此復振本市深受高齡化影響的人口最少區－龍崎區的發展。策展主題定為「看見生命」，更展現出重視環境議題及與自然共生的價值。

烏雲來了-廖昭豪+辛綺。（圖取自台南市政府文化局官網）

空山祭靈魂之作－寓言動畫《空空的山》，講述人們與光蟲一起踏上旅程，在山裡認識朋友、找到自我與生命意義的故事。9件大型藝術裝置作品則以此寓言為核心，詮釋演繹這趟旅程：《竹苗》拱門訴說龍崎「竹之故鄉的歷史」；當地學童共同創作的《龍崎之想像生物》，透露這段奇幻旅程即將開始；《流光橋》在夜間如流星閃爍，引領我們進入空山秘境；以在地竹材打造的竹方結構《勞作》，正是光蟲首位朋友螞蟻的窩。

《團結織網》以回收塑膠材質與在地居民共織蛛網，象徵人民團結；《月夜》的機械鳥鳴，創造真假難辨的超現實幻境；《寧靜‧秘境》散發出靜謐夢幻氛圍；但緊接而來的卻是激烈故事轉折《烏雲來了》，以四處散落的紐澤西護欄及爆裂光蟲，交織一幕末日景象；所幸最後作品《共生》以上百隻光蟲圍聚歡慶，讓生命故事延續希望。。

本次以光蟲生命故事為靈感、獨樹一格的寓言式策展，也特別為遊客設計互動體驗活動：民眾在進入《流光橋》作品前，可於望龍吊橋前第二服務台處領取由藝術家創作的竹編光蟲小提燈，與小光蟲共同體驗這趟旅程；觀展結束後，需將提燈原處歸還，讓光蟲繼續陪伴其他旅人繼續述說空山故事。

入口意象 竹苗-張永旺。（圖取自台南市政府文化局官網）

除大型藝術裝置及互動體驗活動外，展覽期間亦安排有藝術家創作座談、虎形山自然生態導覽及手作工作坊等，而充滿龍崎在地特色的「崎聚」市集，也不負眾望，將配合「空山祭」，於活動期間每週六日（1/11除外共15次）限定再開張！市集於農曆初二至初六將特別加開，除販售特色美食、農特產品及在地竹工藝製品外，更有好玩有趣的街頭藝人不定時演出及可愛的「崎老闆」們隨機出沒。

月夜-蕭聖健。（圖取自台南市政府文化局官網）

為因應活動人潮，市府將於活動期間假日增開紅幹線公車班次，「龍崎文衡殿－虎形山公園」間也有由皇龍建設贊助的免費接駁車，文衡殿停車場約有300車位，距離展場車程僅10分鐘，接駁班次約每30分鐘一班，歡迎大家多多利用。

(中時電子報)