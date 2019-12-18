民進黨副總統候選人賴清德。(蔡英文競選連任辦公室提供)

針對國民黨主席吳敦義昨日稱蔡英文總統「衰尾查某」，民進黨副總統候選人賴清德今天表示，國民黨的發言，一個比一個糟糕，也顯示選情並不如對方所言可能會獲勝，國民黨的文化和氛圍，發言時常講一些五四三，更把肉麻當有趣、歧視當有趣，非常糟糕。

選戰倒數24天，小英發言人直播節目《一起吃早餐》今天請到賴清德在節目中與四位發言人阮昭雄、林楚茵、顏若芳、廖泰翔一同分享美味早餐。

賴清德談到，號次抽籤時，自己代國政繁忙的蔡英文總統抽籤，抽到三號，正好代表「三張選票顧台灣」。

他說，將政黨的不分區人選攤開，選民馬上比較得出來。國民黨所提的人選，在基層被罵得很慘，紛紛表示竟然會提名赴中國聽習近平訓話的退將，連國民黨支持者都無法接受。

賴清德談到，台南是民主聖地，台南人這次也都非常關心香港，對香港人的勇敢很欽佩，也非常厭惡中國對香港的方式、港警對學生的暴力。沒想到國民黨提名的人選，竟然罵香港人是暴民，支持使用暴力的港警，令台南市民無法接受。呼籲大家，政黨票一定要支持守護台灣的第一品牌的民主進步黨。

談到吳敦義的言論，賴清德表示，國民黨的發言，一個比一個糟糕，也顯示了選情並沒有對方所說那樣可能會獲勝，也沒有像謝龍介所說的韓國瑜會贏90萬票，「這些都不是事實」。

他認為，參與總統、副總統選戰，當選的組合即將成為未來國家領導人，言行要為國人之表率，結果在競選時，屢屢發表歧視女性言論，非常不應該，「包含韓國瑜、吳敦義、謝龍介等等都很糟糕」。

賴清德表示，民進黨的每位候選人，都很有使命感，全力衝刺，守護台灣。比較之下，國民黨的文化和氛圍，發言時常講一些五四三，更把肉麻當有趣、歧視當有趣。2020年人民手中的選票非常珍貴，除了支持守護台灣、維護民主、建設國家、照顧國人的人選，還要用選票表達對性別尊重的價值。

賴清德強調，總統連任、國會過半，是這次選舉的總目標，也是「2020，台灣要贏」的具體內容。國會過半，蔡英文領導國家時，抵抗中國併吞、防止中國滲透分化，守護台灣民主才會更有力量。

不僅如此，他說，蔡英文還有許多政見要落實，育兒津貼提升至5000元、長照2.0再升級、打造台灣成為亞洲高階製造及研發中心、發展太空產業，都需要立法院的支持。國會沒過半，政見落實會受到很大的阻礙。

(中時 )