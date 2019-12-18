大陸夯劇《延禧攻略》的續集《金枝玉葉》即將在月底上檔，劇情著重在女主角魏瓔珞的女兒昭華公主身上，第二代的感情糾葛與四角關係，扯上上一代復仇故事，讓只有六集的故事添上許多可看性。

兩位公主將一起上演搶男人大戰。（圖／翻攝自微博）

《金枝玉葉》劇情描述，一心想著要為自己母親爾晴報仇的福康安（王一哲 飾演），把魏瓔珞當成是自己的死敵，因此她的女兒昭華公主（王鶴潤 飾演）就成了他第一個要報復的對象。他假意湊合昭華公主和蒙古的超勇親王「拉旺多爾濟」（王宇威 飾演），卻又一邊勾引她愛上自己；不僅如此，他還故意去勾引在《延禧攻略》中意圖謀反卻失敗的親王弘晝的女兒「思婉格格」（許曉諾 飾演），讓兩人成為情敵後，再趁機羞辱昭華公主。

蒙古的超勇親王「拉旺多爾濟」由男星王宇威飾演。（圖／翻攝自微博）

福康安則由王一哲飾演。（圖／翻攝自微博）

但福爾康卻也在不知不覺中愛上昭華.......，劇中兩位新生代的男主角拉旺多爾濟與福爾康，時裝模樣公開也讓網友驚呼是穿越古代的偶像男神。另外《延禧攻略》的兩大主角聶遠與吳謹言也將回歸該劇，中年的令妃看起來更霸氣十足，究竟會不會有更多后宮妃嬪回歸，12月31日就能揭曉。

延禧攻略番外篇《金枝玉葉》預告

(中時電子報)