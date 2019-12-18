證交所董事長許璋瑤18日指出，明（109）年新股上市（IPO）家數目標訂定24家，較今年的19家增長5家。

今年IPO家數銳減至19家，許璋瑤表示，對於市場發展一定要看趨勢，以IPO來說，一家券商輔導花的時間要2～3年，時間相當的長，大家不要只看一年的數字，若用二年平均來看，去年IPO家數29家，今年為19家，平均為24家，比之前4年平均的22.8家還有成長。明IPO家數則訂在24家。

(工商 )