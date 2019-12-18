許璋瑤：明年IPO家數24家 比今年增加5家 13:212019/12/18 工商 呂淑美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 證交所董事長許璋瑤18日指出，明（109）年新股上市（IPO）家數目標訂定24家，較今年的19家增長5家。 今年IPO家數銳減至19家，許璋瑤表示，對於市場發展一定要看趨勢，以IPO來說，一家券商輔導花的時間要2～3年，時間相當的長，大家不要只看一年的數字，若用二年平均來看，去年IPO家數29家，今年為19家，平均為24家，比之前4年平均的22.8家還有成長。明IPO家數則訂在24家。 (工商 ) #ipo #今年 #許璋瑤 #時間 #董事長 也許您會感興趣 推薦閱讀 南山推85歲陳棠代理董事長 04:102019/12/14 生活新聞 文大董事長張鏡湖 公祭暨追思會28日一殯舉行 12:522019/12/14 生活 中華電信董事長 謝繼茂 老將掌舵 強勢操盤 04:092019/12/15 財經要聞 呂亞太電信董事長 呂芳銘 技術掛帥 以小搏大 04:092019/12/15 財經要聞 柳傳志傳卸任聯想控股董事長 預計本周宣布 20:552019/12/16 財經 廖燦昌任一銀董座 蘇貞昌：用人唯才 15:042019/12/17 財經 《國際產業》打壓工會活動，三星電子董事長遭判刑1年半 16:312019/12/17 財經 華興19日法說會 董事長劉守雄親出席 10:042019/12/18 財經 許璋瑤：台股總市值上周衝破40兆元 13:102019/12/18 財經 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 13:132019/12/18 財經 財經熱門新聞 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 台積電5奈米遭瘋搶 驚！半路殺出小三 - 財經 1分鐘財經掃描》台積電明除息大戲 散戶賺3大好康 - 財經 打壓華為不擇手段！川普再祭新招 美企氣噗噗 - 財經 房市恐怖海嘯快了…專家爆3大學區超剉 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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