振曜(6143)聚焦航空、物流醫療等需求應用，多面向拓展營運動能，另外，振曜在教育上也發揮專長，《e啟讀出未來》電子書閱讀器捐贈計畫也邁入第三年，今年則前進至嘉義縣政府再次投入深耕閱讀的慈善活動。

振曜持續提昇研發及創新能力，將電子紙推廣應用擴大深化到航空、工業物流和醫療等不同的生活場域，在電子書閱讀器部份，振曜了解黑白的電子書閱讀器已難滿足市場需求，將結合彩色濾光片(Color Filter Array)技術採用印刷式彩色電子紙(Print-Color ePaper)推出彩色的電子書閱讀器，不僅具備色彩飽和的顯示效果並維持與黑白閱讀器相同的換頁刷新速度，提供輕薄不傷眼的數位化閱讀及教育應用。

外掛式電子行李標籤是振曜科對航空運輸推廣的主力產品，不需電池供電的電子行李標籤是採用NFC技術由手機做供電，並結合RFID辨視技術，可提高行李分檢的正確性，有效追蹤行李動向，降低遺失風險；另一個應用在工業物流運輸的物流箱標籤(Logistic Tag)則是電子紙的最新應用，內建了G-Sensor/溫度感測器及GPS，可透過NB-IoT的無線傳輸，即時更新顯示並隨時掌握貨物的位置。在醫療部份，振曜科技推出的整合式智慧醫療產品服務，可提升醫護工作效率及優化醫病關係。現階段電子紙醫療產品，例如床頭卡、電子紙藥盒標籤及NFC 醫療流程卡等已在各規模醫院陸續導入應用。

振曜營運長林志茂表示，未來也將整合集團內各醫療主力產品，例如「取號機」、「門診報到/ 叫號機」等，以提供不同規模的醫療院所所需的整合式智慧醫療產品服務，可有效提升護理人員工作效率與資訊正確性，持續優化醫護服務品質。

另外，《e啟讀出未來》電子書閱讀器捐贈計畫邁入第三年，該計畫就是是由振曜、元太(8069)以及繁體中文電子書平台Readmoo群傳媒共同啟動，繼前兩年推廣至南投縣及彰化縣之後，今年則前進至嘉義縣政府再次投入深耕閱讀的慈善活動；嘉義縣幅員大且山區偏遠學校多，全縣共有145所國小，在嘉義縣教育處的協助下，本次活動的電子書閱讀器將捐贈給縣內40所國小，還會把部份電子書閱讀器分配到嘉義縣立圖書館及嘉義各鄉鎮圖書館，讓未獲得捐贈的國小能以班級為單位進行團體借閱。

(時報資訊)