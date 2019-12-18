根據櫃檯買賣中心統計，截至108年12月17日止，上櫃權證發行檔數計7630檔，日平均成交金額計5.97億元，權證成交金額占全市場比率達1.68%。

截至108年11月底止，上櫃權證發行檔數計7094檔，相較與去年同期的8120檔，減少12.64%，日平均成交金額計5.89億元，與去年同期的8.89億元相較，減少33.75%，權證成交金額占全市場比率為1.67%，較去年同期的2.34%，減少0.67個百分點。

(時報資訊)