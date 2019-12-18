《店頭市場》上櫃權證熱呼呼，發行7630檔 13:242019/12/18 時報資訊 張漢綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 根據櫃檯買賣中心統計，截至108年12月17日止，上櫃權證發行檔數計7630檔，日平均成交金額計5.97億元，權證成交金額占全市場比率達1.68%。 截至108年11月底止，上櫃權證發行檔數計7094檔，相較與去年同期的8120檔，減少12.64%，日平均成交金額計5.89億元，與去年同期的8.89億元相較，減少33.75%，權證成交金額占全市場比率為1.67%，較去年同期的2.34%，減少0.67個百分點。 (時報資訊) #市場 #發行 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣權王－群益金鼎證券 電子股旺季 價外權證買起來 04:092019/12/14 產業特刊 大陸金融問題須大破大立 04:102019/12/16 論壇廣場 新興市場美元主權債 適合納入退休理財規劃 18:372019/12/16 財經 在岸人民幣收貶188點 再破7 19:312019/12/16 財經 四川傳下月初招標專項債 歷年最早 12:582019/12/17 財經 新北市府為活絡傳統市場 推出「市場快閃計畫」 22:122019/12/17 生活 群創擬發行可轉債籌資3億美元 23:082019/12/17 財經 台積除息大戲 沾到都發財 04:102019/12/18 財經要聞 明年固定收益 貝萊德看好新興市場債、高收益債 12:122019/12/18 財經 許璋瑤：台股總市值上周衝破40兆元 13:102019/12/18 財經 財經熱門新聞 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 1分鐘財經掃描》台積電明除息大戲 散戶賺3大好康 - 財經 台積電5奈米遭瘋搶 驚！半路殺出小三 - 財經 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 明年電動機車補助 拍板 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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