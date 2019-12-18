交通部觀光局為拓展歐洲觀光市場、加強推廣歐洲來台旅遊，於倫敦時間17日正式成立「交通部觀光局駐倫敦辦事處」，為近30年來台灣於歐洲觀光關鍵據點新成立的辦事處，將於英國、愛爾蘭與北歐挪威、瑞典、芬蘭及冰島等地區，加強台灣觀光宣傳推廣力道。

此次揭牌儀式由觀光局長周永暉主持，於倫敦Le Meridien Piccadilly舉辦開幕酒會，邀請Lord Faulkner等7位英國國會議員、駐倫敦代表處大使林永樂、駐愛爾蘭代表大使楊子葆、當地業者及媒體出席等約120位貴賓與會。

觀光局指出，歐洲來台觀光人數近年來持續成長，2016～2018年分別成長9.39％、10.12％、6.06％。其中，英國來台旅客人數稱冠歐洲地區各國，今年1～10月來台旅客人數年增8.38％，藉由設立倫敦辦事處，可即時協助旅行社等業者規畫更符合在地人的遊台行程。

觀光局表示，此次於海外設立辦事處，有助於鞏固市場客源並加速來台旅客人數成長。觀光局駐倫敦辦事處將在英國、愛爾蘭及北歐挪威、瑞典、芬蘭及冰島等地區，擴大加強台灣觀光在歐洲市場的宣傳推廣力道。

周永暉認為，旅遊服務業有橫跨各部門及多元產業的發展特性，觀光旅遊則具串連文化、生活、體驗和科技的整體作用，是「凝聚眾力、趨動創新」的成果。

周永暉表示，期許駐倫敦辦事處主任李思賢能帶動起上述力量和動能，並朝擴大宣傳廣告投放、主題旅遊行程推動、不同族群分眾行銷、建構平台異業跨域合作等面向發展，盼再創台英觀光交流新高峰，並為歐洲整體來台觀光市場增添新活力。

(時報資訊)