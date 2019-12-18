數字科技(5287)推出新網站Tasker出任務，搶攻人力共享市場，提供50萬接案人才，成為企業的虛擬人力資源庫，包括：平面設計、程式開發、網頁設計、行銷活動、商業攝影、財務會計、翻譯等人才。同時，Tasker出任務也公布十大企業外包案件類型，網站架設、人力派遣、軟體開發是前三大企業外包需求，不少人才透過接案為自己每月加薪數萬元。

數字科技指出，根據經濟部統計，2018年中小企業家數達97.64％，年增1.99％，創2014年以來的新高。中小企業由於人事較為精簡，無法擁有足夠的人才應付快速變化的經營環境，加上一例一休上路後，造成的人事成本衝擊，進而讓尋求人力共享平台成為新趨勢。

Tasker出任務平台公布的十大企業案件類型來看：1.網站程式設計；2.人力派遣；3.軟體程式設計；4.DM/海報/卡片設計；5.行銷企劃；6.網頁版型設計；7.服裝/產品/造型Model；8.網站維護/經營；9.影片/音效後製剪輯；10.APP開發，10大中有6個跟數位人才相關，顯示現在台灣企業數位轉型需求高，由於內部沒有相關人才，所以改從人力共享市場中找尋，這樣做可以省下更多閒置人力預算，還能用相對低的成本且更快速達成目的。

同時，各類案件的平均成交金額，以APP開發最高，案件平均近20萬元，其次為網站架設約9.4萬、軟體程式設計8.5萬、行銷企劃6.8萬、網頁版型設計3.1萬、人力派遣4.1萬，藉由人力共享平台，有專業的人才，也可每月多加薪數萬元。

目前在Tasker出任務上發布人力需求，近9成的業主都能在1天能獲得解決，甚至是1小時內。台灣許多中小企業無法找到足夠專業的人才，或者有短期的企業職能無法被滿足，透過人力共享平台，企業不需支出固定人事成本，但卻有更靈活彈性的人才資料庫。

(時報資訊)