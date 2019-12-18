M31(6643)重要營收占比來自台積電(2330)，比重逾10%，2020年除持續積極和台積電合作外，M31也持續開發建置IP產品，有北美新客戶加入，且大陸AI需求升溫，都將有助於M31後續簽約數，營運動能成長仍具有空間。

台積電為M31最主要晶圓代工廠客戶，台積電占M31營收比重約10%，台積電合作IP廠商包括ARM、新思、Dolphin Integration與M31等，過往台積電發包多由新思承接，目前部分主流規格亦開始交予M31，M31在2019年承接共有3個案件，包括上半年一件28奈米、以及下半年的HV 28奈米製程與BCD 90奈米優化版，據悉，目前與台積電亦有準備簽約中，但仍在洽談當中。

M31除持續開發建置IP產品，亦於今年下半年開發22奈米製程，客戶為為北美通訊大廠，屬於低功耗需求，為手機周邊應用，可望於2020年認列，大陸部分，今年第二季到第三季M31因與Cadence合盟，故有簽約金貢獻，隨著大陸AI需求升溫，將有助於M31後續簽約數攀升。

M31在10月營收僅6300萬元，主要是因為北美storage客戶與GlobalFoundries遞延導致收入延遲，一般來說，IP交付客戶，客戶審視規格需3~6個月，其後再需1~2個月檢視合約等項目，因此，使收入遞延至11月，M31的11月營收回溫到8221萬元，M31由於12月還有大陸晶圓代工廠與美系客戶挹注，營收有機會在相較11月成長，但成長幅度需視11月的新案舊案結尾金額而定，過往M31營收集中於下半年，但今年第四季因主要晶圓代工廠營收遞延，導致單季營收動能較弱。

(時報資訊)