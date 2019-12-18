溫室聖誕紅採用自動環控栽培管理。

以無線傳輸控制器控制電磁閥開關。

下周就是耶誕節，讓近期聖誕紅的買氣相當夯，桃園農改場近年透過智慧環控技術，將物聯網技術導入聖誕紅栽培系統，不僅可精準掌握產期與品質，也能降低農民栽培的人力成本，並能藉由數據收集改善栽培技術。

桃園農改場助理研究員楊雅淨表示，聖誕紅是短日照植物，過去農民用經驗栽培，常受到極端氣候的挑戰，而台灣秋冬溫差大，又常遇到颱風，且日曬時間不一會對植物生長造成巨大影響，讓聖誕紅的品質不一，產量不穩定。

楊雅淨說，農改場開發的智慧環控技術，是用無線傳輸環境感測器及控制器，來連結溫室內的設備，再透過智慧農業開發程式系統監測長期數據，提供農民土壤、溫室內濕度、溫度、日光等資訊，可自動進行補光、遮光、滴灌、施肥等作業，確保聖誕紅能在正確時間開花，分散產期。

一般來說聖誕紅約在秋分期間開始進行花芽分化，之後就會開花，但現在受到極端氣候影響，即便到了秋分還是會受到日照過度、颱風等影響，此時感測器會偵測日光時間，適時調節溫室內的遮光網，溫度過高時也能自動開啟風扇或冷水牆等裝置降溫。

台灣三大聖誕紅產區分別為桃園復興、苗栗卓蘭以及南投埔里，近3年全國總產量約在110萬盆至120萬盆之間，其中桃園產區大多為3吋盆，高約9公分的小品，楊雅淨說，目前已有近20棟的溫室設備參與智慧環控技術的試驗，未來還會研發影像辨識技術，並將整套智慧環控技術模組化，讓未來農民栽培能更加輕鬆。

(中時 )