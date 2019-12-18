民眾黨不分區立委排名第5的蔡壁如與排名第4的邱臣遠18日上廣播節目受訪，蔡預估民眾黨不分區會有4、5席，希望可到6至8席，2020政黨票若選得好，不只過5％，更要在立院有影響力，來幫台北市長柯文哲拿2024總統門票。

蔡壁如表示，自己有信心進立院，預估有4、5席，但當然希望不分區有6至8席，年輕的區域立委候選人也有希望，因為這次選舉很冷淡又很混亂，希望年輕人都站出來。

主持人黃暐瀚問，政黨票過5％就可以不用連署，直接讓柯被提名為總統參選人？蔡壁如坦言，就是希望2020不分區政黨票選得好，不只過5％，要在立院有影響力，幫柯拿2024門票。黃暐瀚問，有民進黨人士分析韓當選2020對柯選2024有利？蔡說，好像沒關係，就各自努力，還有很多年誰會想那麼多。

黃暐瀚問，柯是否會在2020大選前最後10天，請假全力幫民眾黨輔選？蔡壁如說，有在計畫競選期間最後10天，時間上應該是配合中選會，最後可能陪區域立委，柯粉志工一起大縱走。

至於幕僚有沒有討論過柯要不要選2020總統？蔡壁如說，柯不只有政治潔癖，連市長室的中心幕僚潔癖也很嚴重，幾乎沒有一人贊成柯出來，選是支持者的想法，辦公室所有幕僚都勸柯要想清楚，但柯也都不為所動，她只跟柯說，大家覺得柯去年才好不容易選上市長。

(中時 )