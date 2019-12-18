波音737 MAX停產 美第1季GDP恐減0.5％ 13:402019/12/18 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 波音（Boeing）決定停止生產曾發生兩起空難的737 MAX客機，專家指出，這項決定將打擊美國經濟成長與就業，但陣痛期可能很短暫，而且主要波及供應商所在地區。 經濟學家17日（周二）預估，這將是波音20多年來最大規模的停產計畫，可能衝擊美國明年首季經濟成長率縮減至少0.5個百分點。 飛機製造巨擘波音是美國最大產品出口商，同時也是道瓊工業指數最大權重股，對美國經濟具舉足輕重的地位。經濟學家預料，明年初GDP成長受影響，主要出於新增庫存減少所致。 (工商 ) #美國 #經濟 #波音 #成長 #經濟學家 也許您會感興趣 推薦閱讀 網紅開箱把妹神卡 美國運通「黑卡」顛覆凡人想像 16:102019/12/14 生活 中美達貿易協議 美行業協會歡迎 17:142019/12/14 財經 中美達成初步貿易協議 不確定性未消 08:272019/12/15 財經 小英辣政績多辣？ 04:092019/12/15 專題周報 美國財長：美國並未將美元當作武器 08:092019/12/16 財經 美中第1階段貿易協議 專家狠潑冷水：只能撐2個月 12:022019/12/16 財經 保2有望 國泰台大估2020年台經濟成長2.3％ 15:112019/12/16 財經 波音737 Max 可能停產 04:102019/12/17 全球財經 2空難奪346命！波音1月起停產737MAX 07:102019/12/17 國際 波音737 MAX宣布停產 新一代霸主竟是它 11:312019/12/18 社會 財經熱門新聞 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 1分鐘財經掃描》台積電明除息大戲 散戶賺3大好康 - 財經 台積電5奈米遭瘋搶 驚！半路殺出小三 - 財經 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 明年電動機車補助 拍板 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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