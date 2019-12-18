波音（Boeing）決定停止生產曾發生兩起空難的737 MAX客機，專家指出，這項決定將打擊美國經濟成長與就業，但陣痛期可能很短暫，而且主要波及供應商所在地區。

經濟學家17日（周二）預估，這將是波音20多年來最大規模的停產計畫，可能衝擊美國明年首季經濟成長率縮減至少0.5個百分點。

飛機製造巨擘波音是美國最大產品出口商，同時也是道瓊工業指數最大權重股，對美國經濟具舉足輕重的地位。經濟學家預料，明年初GDP成長受影響，主要出於新增庫存減少所致。

(工商 )