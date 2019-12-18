總太地產（3056）前三季EPS2.05元；前11月營收年增21.46％。由於總太在台中推的個案、案案熱銷，18日價量齊揚、盤中股價站上31.45元、續創波段新高；目前股價漲幅逾1％，成交量破1,300張。

總太地產2020年台中將有三個完銷案陸續交屋入帳，包括北屯區「織築」案，總銷約10億元，預計第一季入帳；總銷65億元的「總太2020」，預計明年第四季至2021年首季入帳，預估2020年約可入帳30億元，以及東區「東方紐約」總銷約7.8億元，部分營收將跨到2020年首季認列。法人推估，總太2020年營收與獲利創新高可期。

總太地產深耕北屯區大十期多年，陸續推出「青境」、「悅來」、「明日」、「美樂地」、「總太2020」、「共好Melody」、「總太聚作」；若加上2020、2021年陸續進場的三、四期造鎮案，總太在北屯推案總戶數逼近8,000戶，總銷超過300億元，堪稱「北屯推案王」。

(工商 )