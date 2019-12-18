證交所董事長許璋瑤18日表示，目前暫不考慮實施股票分割制度，盤中零股交易預計明年第3季實施，可以提供小資族投資、進入資本市場，此外，現證交所已完成電腦作業，將股票欄位擴充至可交易10,000元，因此，大立光（3008）股價成交至10,000元也沒問題。

許璋瑤表示，為了鼓勵小資族也能投資高價股，證交所原本研議股票要分割，之前也擔心大立光股價若突破5位數，股價欄位只有4位數，如今大立光股價重返5,000元，證交所電腦作業也已把欄位加大，未來若股價成交至10,000元也沒有問題。

他強調，為了提供散戶、年輕人等小資族，可以買一股、二股，盤中零股交易預計明年第3季要實施，這是另一個類似分割的方向，讓小資族可以進入資本市場。

此外，針對券商公會理事長賀鳴珩之前建議，盤中零股交易上路時，能採取逐筆交易，許璋瑤說，目前還在談，但目前零股市易成交量還不夠，未來若成交量增加可以考慮 ，資本市場穩定很重要，一定要經過穩定的試驗，才可以上路。

(工商 )