14歲的泰國音樂精靈蓋兒（Gail），在歌唱選秀節目《聲林之王》中脫穎而出，年紀雖輕但歌唱實力備受肯定，年終歲末之際推出新單曲〈你為了我撐把傘〉，由《聲林之王》音樂總監阿火量身打造詞曲、金曲音樂人蘇通達製作。Gail蓋兒一聽到demo就非常喜歡，在認真做功課、充份理解歌詞後，配唱時將情竇初開的少女情懷語氣拿捏得煞有其事，後來卻害羞地表示自己還沒談過戀愛，只好靠想像來詮釋這首歌，讓老師們大讚專業。

新歌〈你為了我撐把傘〉開頭就把自己的名字唱進去，蓋兒說，原先對中文一竅不通，唱歌時都用土法煉鋼方式記下所有歌詞和發音，透過不斷練習才能有舞台上近乎完美的呈現。決定留在台灣發展後，每週除了學校課業，也安排了每週固定兩次的中文課程，準備檢定考試，希望很快能用更流利的中文將自己的想法體現在創作中。

已經是青少女的蓋兒，很滿意現階段的自己，對接下來的未知挑戰都充滿期待，被問及長大的差別是什麼，她覺得「小朋友是天真且頑皮的，青少年是介於天真的兒童和成熟點的成人之間」，希望未來能成為富有負責感的大人。

可愛甜美的長相頗得觀眾緣，甫出道就成為吉他品牌宣傳大使，並獲得手機代言機會。雖然新歌不是自己的詞曲創作，但蓋兒表示平常有在上指彈吉他(fingerstyle)與電吉他課程，腦海浮現靈感時，就會趕緊把旋律寫出來，也很期待把自己的作品和更多人分享。

(中時 )