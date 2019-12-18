鼓勵學生發揮創意、邁向國際，教育部18日舉辦「學生參加藝術與設計類國際競賽」表現優秀學校，其中，亞洲大學共有學生17人次、10件作品獲獎，獲教育部頒發35萬元獎金。特別的是，該校今年已連續第6年奪下高教體系第一名，校長蔡進發率領學生領獎。

教育部設計戰國策計畫主持人林磐聳指出，教育部鼓勵學生參加國際競賽計畫今年邁入第14年，選定有設計界「奧斯卡」之稱的德國紅點、IF及日本G-Mark等世界64項國際設計競賽為標的，今年並增設「時尚設計類」。

蔡進發從教育部高教司長朱俊彰收中接過35萬大支票，他表示，今年學校獲獎的10件作品中有7件是德國紅點設計獎，其中，創作「生命的聲音」以愛護動物為主軸、盼喚醒人們去傾聽動物的聲音，更榮獲紅點最佳獎；另有作品分別獲德國IF新秀及Winner設計獎、莫斯科國際平面設計雙年展金鋒獎。

亞大創意設計學院院長李元榮說，學校鼓勵學生發揮創意、參加國際競賽，連續9年交出亮麗成績單。近幾年亞大更獎助學生申請發明專利、培訓出國競賽，總計奪下407面獎牌、其中有117面為金牌，像是商設系學生曾建彰創作的「空氣品質共享葉」透過吊飾連接手機APP、測得空氣品質，就奪下德國IF設計獎。

(中時 )