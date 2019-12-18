國民黨台中市第三選區立委候選人楊瓊瓔逐一向支持者握手致意。（王文吉攝）

鎮瀾宮董事長顏清標（左二）賣力幫楊瓊瓔助講。（王文吉攝）

與楊瓊瓔以姊妹相稱的台中市長盧秀燕（左二）特別請假到場力挺。（王文吉攝）

楊瓊瓔辭去副市長職務後，首場造勢活動在后里舉行，湧入爆棚支持者相挺。（王文吉攝）

長期與洪慈庸聯合服務的無黨籍台中市議員王朝坤（中），現身力挺楊瓊瓔（左）參選立委。（王文吉攝）

國民黨台中市第三選區立委候選人楊瓊瓔卸下副市長職務後，首場造勢大會18日上午在后里舉行，支持者爆棚，超過1500人相挺。與楊瓊瓔以姊妹相稱的台中市長盧秀燕請假到場力挺，令人意外的是，長期挺洪慈庸的無黨籍市議員王朝坤也現身，高喊「楊瓊瓔凍蒜」！

楊瓊瓔后里造勢大會在東達餐廳舉行，現場準備1200椅子座無虛席，人數爆棚擠到大廳門口，保守估計超過1500人。「龍介仙」到場助講，國民黨台中市議員陳本添、羅永珍及無黨籍市議員王朝坤、鎮瀾宮董事長顏清標、副董鄭銘坤、后里18里里長都到場站台。

顏清標肯定楊服務處沒打烊，1年副市長表現可圈可點，造福大台中，20多年來，她的認真努力大家都看得到，更喊出「去年市長選舉2人競爭，后里贏6000票，這次立委6人參選拚贏5000票」。台下支持者讚聲「要贏1萬2000票啦！」顏清標接話說「這樣讚讚讚！我說韓國瑜在台中要贏20萬票，不會漏氣啦！」

與楊瓊瓔以姊妹相稱的台中市長盧秀燕特別請假到場力挺，她說，「我很少請假，這次為了瓊瓔請假，因為我欠她的，我對她非常抱歉；我當選市長後，為了拚市政，我拜託好姊妹擔任首席副市長，台中市重大施政都由楊負責，非常認真、沒日沒夜，全心全力貢獻台中。

盧秀燕感謝楊瓊瓔完成2020年預算通過市議會三讀，2020台灣燈會籌備告一段落。對手全心拚選舉，楊還在忙市政，市議會結束後，楊才辭職，因此特別請假來相挺，並向楊道歉，這段時間為了市政，耽誤不少選舉時間，拜託大家幫忙拉票，讓楊高票當選，重回立院。

盧秀燕也幫韓國瑜拉票，她表示，中火要增加機組、多燒10％生煤，台中人不兇一點、不堅持下續，中火就會繼續危害我們；與其與中央互罵，不如換總統，因為韓國瑜保證若當選總統，不會允許多燒10％生煤，總統投給韓國瑜，是為了我們的健康、不要罹患肺癌。

楊瓊瓔壓軸登台，受到支持者熱烈歡迎，她表示，上周舉行神岡贈選總部成立大會，自己非常害怕，立委工作中斷3年多，會不會被大家遺忘，沒有幾百人會不會漏氣，沒想到5位議長、7縣市首長來鼓勵，盧市長親自到場，現場來了3000多人，讓她非常感動。

令人意外的是，長期與洪慈庸聯合服務的無黨籍市議員王朝坤也現身，高喊「楊瓊瓔凍蒜！」王朝坤說，自己是無黨籍，只要優秀人選都支持。洪慈庸辦公室發言人馬君儀表示，理解王朝坤受到市府和前立委顏清標很大的壓力出席，還是很謝謝朝坤議員支持慈庸委員。

(中時 )